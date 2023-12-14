В Англии назвали еще одного кандидата на пост тренера «МЮ» вместо тен Хага

Стало известно, кто может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Эрика тен Хага.

Сообщалось, что клуб рассматривает вариант с приглашением Хулена Лопетеги.

Другой кандидат на должность главного тренера – Грэм Поттер.

По информации Talksport, работой экс-тренера «Челси» восхищается Джим Рэтклифф, который в ближайшее время купит миноритарный пакет акций «МЮ».