В Англии назвали еще одного кандидата на пост тренера «МЮ» вместо тен Хага

Стало известно, кто может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Эрика тен Хага.

Сообщалось, что клуб рассматривает вариант с приглашением Хулена Лопетеги.

Другой кандидат на должность главного тренера – Грэм Поттер.

По информации Talksport, работой экс-тренера «Челси» восхищается Джим Рэтклифф, который в ближайшее время купит миноритарный пакет акций «МЮ».

«Юнайтед» идет на 6-м месте в таблице АПЛ после 16 туров.

Из еврокубков команда вылетела, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.

Поттера в апреле уволили из «Челси».

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