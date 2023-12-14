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    • В Англии назвали еще одного кандидата на пост тренера «МЮ» вместо тен Хага

    В Англии назвали еще одного кандидата на пост тренера «МЮ» вместо тен Хага

    Стало известно, кто может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Эрика тен Хага.

    Сообщалось, что клуб рассматривает вариант с приглашением Хулена Лопетеги.

    Другой кандидат на должность главного тренера – Грэм Поттер.

    По информации Talksport, работой экс-тренера «Челси» восхищается Джим Рэтклифф, который в ближайшее время купит миноритарный пакет акций «МЮ».

    • «Юнайтед» идет на 6-м месте в таблице АПЛ после 16 туров.
    • Из еврокубков команда вылетела, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.
    • Поттера в апреле уволили из «Челси».

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    Источник: Talksport

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