В Англии назвали еще одного кандидата на пост тренера «МЮ» вместо тен Хага

Стало известно, кто может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Эрика тен Хага.
Сообщалось, что клуб рассматривает вариант с приглашением Хулена Лопетеги.
Другой кандидат на должность главного тренера – Грэм Поттер.
По информации Talksport, работой экс-тренера «Челси» восхищается Джим Рэтклифф, который в ближайшее время купит миноритарный пакет акций «МЮ».
- «Юнайтед» идет на 6-м месте в таблице АПЛ после 16 туров.
- Из еврокубков команда вылетела, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.
- Поттера в апреле уволили из «Челси».
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Talksport