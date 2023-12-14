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  • В Англии назвали еще одного кандидата на пост тренера «МЮ» вместо тен Хага

В Англии назвали еще одного кандидата на пост тренера «МЮ» вместо тен Хага

14 декабря 2023, 12:24
4

Стало известно, кто может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Эрика тен Хага.

Сообщалось, что клуб рассматривает вариант с приглашением Хулена Лопетеги.

Другой кандидат на должность главного тренера – Грэм Поттер.

По информации Talksport, работой экс-тренера «Челси» восхищается Джим Рэтклифф, который в ближайшее время купит миноритарный пакет акций «МЮ».

  • «Юнайтед» идет на 6-м месте в таблице АПЛ после 16 туров.
  • Из еврокубков команда вылетела, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.
  • Поттера в апреле уволили из «Челси».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Talksport
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед тен Хаг Эрик Поттер Грэм
Комментарии (4)
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LOKOfanatik19
1702546437
мда, слов нету.
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Lilipyt
1702548541
туда придет Черчесов
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MANCHESTER_RED_MAN
1702561759
Лучше Поттер чем эта лапша испанская
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Oldtrafford83
1702565536
Рэтклифф уже есть, осталось Поттера позвать, идём в говно-светлое будущее))
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