Тухель прокомментировал увольнение Поттера из «Челси»: оба покинули клуб в этом сезоне

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал увольнение Грэма Поттера из «Челси».
“Вчера вечером я увидел новости об увольнении Поттера.
Мне потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить свое увольнение из «Челси». Но клуб сильно изменился, так что это решение не вызвало у меня больших эмоций», – сказал Тухель.
- И Поттер, и Тухель были уволены из «Челси» в этом сезоне.
- «Челси» идет на 11-м месте в АПЛ после 28 туров.
- Поттер проработал в клубе 7 месяцев.
Источник: твиттер Фабрицио Романо