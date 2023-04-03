Тухель прокомментировал увольнение Поттера из «Челси»: оба покинули клуб в этом сезоне

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал увольнение Грэма Поттера из «Челси».

“Вчера вечером я увидел новости об увольнении Поттера.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить свое увольнение из «Челси». Но клуб сильно изменился, так что это решение не вызвало у меня больших эмоций», – сказал Тухель.