01.07.2026, среда, 23:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Бельгия
Бельгия
3-3-3-1
1
Куртуа
4
Мехеле
3
Теате
21
Кастань
8
Тилеманс
20
Ванакен
5
Де Куйпер
10
Троссард
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
11
Доку
1-3-2-3-1
23
Мори
19
Ниахате
21
Диарра
5
Гуйе
26
Гуйе
6
Сисс
13
Ндиайе
15
Дьятта
14
Якобс
10
Мане
18
Сарр
5
Де Куйпер
15
Менье
15
Менье
5
Де Куйпер
10
Троссард
24
Онана
24
Онана
10
Троссард
7
Де Брюйне
23
Раскин
23
Раскин
7
Де Брюйне
20
Ванакен
19
Морейра
19
Морейра
20
Ванакен
11
Доку
14
Лукебакио
14
Лукебакио
11
Доку
17
Де Кетеларе
9
Лукаку
9
Лукаку
17
Де Кетеларе
14
Якобс
25
Диуф
25
Диуф
14
Якобс
5
Гуйе
22
Сапоко Ндиайе
22
Сапоко Ндиайе
5
Гуйе
21
Диарра
17
Сарр
17
Сарр
21
Диарра
26
Гуйе
8
Камара
8
Камара
26
Гуйе
13
Ндиайе
20
Мбайе
20
Мбайе
13
Ндиайе
10
Мане
11
Джексон
11
Джексон
10
Мане
Остались в запасе
Бельгия
Сенегал
12
Сенне Ламменс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
25
Натан Нгой
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
7
Ассане Диао
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Остались в запасе
12
Сенне Ламменс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
25
Натан Нгой
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
7
Ассане Диао
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Папе Тиав
Статистика матча Бельгия - Сенегал
1
1
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
22
12
Офсайды
2
2
Количество передач
699
639
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
9
11
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
8
9
xG (ожидаемые голы)
1.8
3.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.61
-0.61
Смотреть прямую трансляцию Бельгия против Сенегала, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Сенегал
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»