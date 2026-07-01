Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бельгия – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2026

Бельгия – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2026

1 июля, 21:50
Бельгия
01.07.2026, среда, 23:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Сенегал
86' Р. Лукаку 89' Ю. Тилеманс 120+5' Ю. Тилеманс (П)
25' Х. Диарра 51' И. Сарр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Юри Тилеманс
(К) ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
5
Идрисса Гуйе
(К) ОП
26
Пап Гуйе
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Папе Тиав
Бельгия
12
Сенне Ламменс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
25
Натан Нгой
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
23
Николас Раскин
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Сенегал
1
Йехван Диуф
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
7
Ассане Диао
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
4
Мехеле
3
Теате
21
Кастань
8
Тилеманс
20
Ванакен
5
Де Куйпер
10
Троссард
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
11
Доку
1-3-2-3-1
23
Мори
19
Ниахате
21
Диарра
5
Гуйе
26
Гуйе
6
Сисс
13
Ндиайе
15
Дьятта
14
Якобс
10
Мане
18
Сарр
5
Де Куйпер
15
Менье
15
Менье
5
Де Куйпер
10
Троссард
24
Онана
24
Онана
10
Троссард
7
Де Брюйне
23
Раскин
23
Раскин
7
Де Брюйне
20
Ванакен
19
Морейра
19
Морейра
20
Ванакен
11
Доку
14
Лукебакио
14
Лукебакио
11
Доку
17
Де Кетеларе
9
Лукаку
9
Лукаку
17
Де Кетеларе
14
Якобс
25
Диуф
25
Диуф
14
Якобс
5
Гуйе
22
Сапоко Ндиайе
22
Сапоко Ндиайе
5
Гуйе
21
Диарра
17
Сарр
17
Сарр
21
Диарра
26
Гуйе
8
Камара
8
Камара
26
Гуйе
13
Ндиайе
20
Мбайе
20
Мбайе
13
Ндиайе
10
Мане
11
Джексон
11
Джексон
10
Мане
Остались в запасе
Бельгия
Сенегал
12
Сенне Ламменс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
25
Натан Нгой
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
7
Ассане Диао
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Остались в запасе
12
Сенне Ламменс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
25
Натан Нгой
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
7
Ассане Диао
ЛВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Папе Тиав
Статистика матча Бельгия - Сенегал
1
1
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
22
12
Офсайды
2
2
Количество передач
699
639
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
9
11
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
8
9
xG (ожидаемые голы)
1.8
3.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.61
-0.61

Смотреть прямую трансляцию Бельгия против Сенегала, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Сенегал

Бельгия – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Сенегал Бельгия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
1
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Все новости
Все новости
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
17:46
10
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
16:16
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
12:57
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
09:48
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
Вчера, 15:52
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
Вчера, 14:27
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
Вчера, 09:43
21
УЕФА может выйти из ФИФА
Вчера, 00:41
5
Колосков высказался о перспективах УЕФА свергнуть Инфантино
1 августа
6
Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
1
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
1 августа
Колосков объяснил, почему РФС поддержал бойкот УЕФА против ФИФА
1 августа
4
Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
6
Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
1 августа
3
Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино
1 августа
2
Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
8
Испания и Португалия пригрозили отказаться от проведения ЧМ-2030
1 августа
1
Инфантино близок к потере должности президента ФИФА
31 июля
3
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Трамп отреагировал на скандальный план Инфантино
31 июля
1
Байдачный: «Не переживайте, ФИФА и УЕФА уничтожат себя, и тогда Россия выйдет на первые роли»
31 июля
9
В Госдуме отреагировали на разногласия ФИФА и УЕФА
31 июля
1
Раскрыто местонахождение Ямаля после победы на ЧМ-2026
31 июля
4
Советник Инфантино ушел в отставку из-за планов ФИФА продать часть прав на ЧМ
31 июля
2
Комментатор Моссаковский назвал странной позицию РФС в споре УЕФА и ФИФА
31 июля
6
УЕФА создал проект альтернативного ЧМ
31 июля
12
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+