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    Состав сборной Сенегала по футболу

    Сайт www.fsfoot.sn/
    Тренер Алиу Сиссе
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    16 Менди Эдуар Челси Челси Сенегал Вра 31 4 0 0 0 0
    3 Кулибали Калиду Челси Челси Сенегал Франция Защ 31 4 1 0 1 0
    22 Диалло Абду РБ Лейпциг РБ Лейпциг Сенегал Франция Защ 26 4 0 0 0 0
    21 Сабали Юссуф Бетис Бетис Сенегал Франция Защ 29 4 0 0 0 0
    14 Якобс Исмаил Монако Монако Сенегал Германия Защ 23 4 0 1 1 0
    4 Сиссе Папе Олимпиакос Олимпиакос Сенегал Защ 27 3 0 0 0 0
    12 Балло-Туре Фоде Милан Милан Сенегал Франция Защ 26 1 0 0 0 0
    6 Менди Нампалис Лестер Лестер Сенегал Франция Пол 30 4 0 0 1 0
    18 Сарр Исмаила Уотфорд Уотфорд Сенегал Пол 25 4 1 0 0 0
    5 Гуйе Идрисса Эвертон Эвертон Сенегал Пол 33 3 0 0 2 0
    26 Гуйе Пап Севилья Севилья Сенегал Франция Пол 24 3 0 0 0 0
    13 Ндиайе Илиман Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Сенегал Франция Пол 22 3 0 1 0 0
    11 Сисс Пате Райо Вальекано Райо Вальекано Сенегал Пол 28 3 0 0 1 0
    17 Сарр Папе Тоттенхэм Тоттенхэм Сенегал Пол 20 2 0 0 0 0
    8 Куяте Шейку Ноттингем Форест Ноттингем Форест Сенегал Пол 33 1 0 0 0 0
    9 Диа Булайе Салернитана Салернитана Сенегал Франция Нап 26 4 1 0 1 0
    20 Дьенг Бамба Лорьян Лорьян Сенегал Нап 22 4 1 0 0 0
    15 Дьятта Крепин Монако Монако Сенегал Нап 24 3 0 0 0 0
    19 Дьедиу Фамара Аланьяспор Аланьяспор Сенегал Нап 30 2 1 0 0 0
    7 Джексон Николас Вильярреал Вильярреал Сенегал Нап 21 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 5
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