Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|16
|Менди Эдуар
|Челси
|Вра
|31
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|Кулибали Калиду
|Челси
|Защ
|31
|4
|1
|0
|1
|0
|22
|Диалло Абду
|РБ Лейпциг
|Защ
|26
|4
|0
|0
|0
|0
|21
|Сабали Юссуф
|Бетис
|Защ
|29
|4
|0
|0
|0
|0
|14
|Якобс Исмаил
|Монако
|Защ
|23
|4
|0
|1
|1
|0
|4
|Сиссе Папе
|Олимпиакос
|Защ
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|12
|Балло-Туре Фоде
|Милан
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|Менди Нампалис
|Лестер
|Пол
|30
|4
|0
|0
|1
|0
|18
|Сарр Исмаила
|Уотфорд
|Пол
|25
|4
|1
|0
|0
|0
|5
|Гуйе Идрисса
|Эвертон
|Пол
|33
|3
|0
|0
|2
|0
|26
|Гуйе Пап
|Севилья
|Пол
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|13
|Ндиайе Илиман
|Шеффилд Юнайтед
|Пол
|22
|3
|0
|1
|0
|0
|11
|Сисс Пате
|Райо Вальекано
|Пол
|28
|3
|0
|0
|1
|0
|17
|Сарр Папе
|Тоттенхэм
|Пол
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|8
|Куяте Шейку
|Ноттингем Форест
|Пол
|33
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|Диа Булайе
|Салернитана
|Нап
|26
|4
|1
|0
|1
|0
|20
|Дьенг Бамба
|Лорьян
|Нап
|22
|4
|1
|0
|0
|0
|15
|Дьятта Крепин
|Монако
|Нап
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|19
|Дьедиу Фамара
|Аланьяспор
|Нап
|30
|2
|1
|0
|0
|0
|7
|Джексон Николас
|Вильярреал
|Нап
|21
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 5