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    Результаты сборной Сенегала по футболу

    Сайт www.fsfoot.sn/
    Тренер Алиу Сиссе
    Турниры:
    Чемпионат мира 2022
    1/8 финала
    		4 декабря, воскресенье 22:00 Англия 3:0 Сенегал
    Чемпионат мира 2022, группа A
    3 тур
    		29 ноября, вторник 18:00 Эквадор 1:2 Сенегал
    2 тур
    		25 ноября, пятница 16:00 Катар 1:3 Сенегал
    1 тур
    		21 ноября, понедельник 19:00 Сенегал 0:2 Нидерланды
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