Гурцкая раскрыл, кто зимой усилит атаку «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, какого российского нападающего планирует купить «Спартак».

– Скорее всего, зимой «Спартак» приобретет Ракова.

– Зачем?

– Он российский игрок, который может играть на нескольких позициях. «Спартак» – единственная команда в чемпионате, где все голы забили иностранцы.

В зоне атаки нет ни одного русского игрока. Поэтому надо приобрести.

– Раков даст стабильное качество?

– Хотя бы будет один игрок, выходящий на замену.

– Зачем «Локомотиву» расставаться с Раковым?

– У него есть отступные, при чем тут «зачем»? Им сейчас нужны деньги, чтобы выкупить Пруцева.