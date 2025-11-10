Гурцкая раскрыл, кто зимой усилит атаку «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, какого российского нападающего планирует купить «Спартак».
– Скорее всего, зимой «Спартак» приобретет Ракова.
– Зачем?
– Он российский игрок, который может играть на нескольких позициях. «Спартак» – единственная команда в чемпионате, где все голы забили иностранцы.
В зоне атаки нет ни одного русского игрока. Поэтому надо приобрести.
– Раков даст стабильное качество?
– Хотя бы будет один игрок, выходящий на замену.
– Зачем «Локомотиву» расставаться с Раковым?
– У него есть отступные, при чем тут «зачем»? Им сейчас нужны деньги, чтобы выкупить Пруцева.
- В июле «Крылья Советов» взяли в аренду 20-летнего Ракова.
- Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах за самарцев.
- Вингер пропустил 1,5 месяца из-за травмы.
- Сообщалось, что его трансфер может обойтись в 4-5 млн евро.
Источник: «Это футбол, брат!»