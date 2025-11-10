Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гурцкая раскрыл, кто зимой усилит атаку «Спартака»

Вчера, 21:57
9

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, какого российского нападающего планирует купить «Спартак».

– Скорее всего, зимой «Спартак» приобретет Ракова.

– Зачем?

– Он российский игрок, который может играть на нескольких позициях. «Спартак» – единственная команда в чемпионате, где все голы забили иностранцы.

В зоне атаки нет ни одного русского игрока. Поэтому надо приобрести.

– Раков даст стабильное качество?

– Хотя бы будет один игрок, выходящий на замену.

– Зачем «Локомотиву» расставаться с Раковым?

– У него есть отступные, при чем тут «зачем»? Им сейчас нужны деньги, чтобы выкупить Пруцева.

  • В июле «Крылья Советов» взяли в аренду 20-летнего Ракова.
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах за самарцев.
  • Вингер пропустил 1,5 месяца из-за травмы.
  • Сообщалось, что его трансфер может обойтись в 4-5 млн евро.

Еще по теме:
Динамовец Макаров лишился месячной зарплаты: «Его подставили» 11
Гурцкая разнес Станковича: «Инфантильный нарцисс, которого нужно отгородить от внешнего мира» 6
Гурцкая назвал идеального тренера для текущего состава «Спартака» 11
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Локомотив Раков Вадим Гурцкая Тимур
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1762803303
прикольные менеджеры в локо, что прописали отступные за глушенкова 6,3 ляма, которые зенит с радостью заплатил. вот бы ещё с батраковым так же лопухнулись) пс: а сам раков захочет переходить в вечный позор страны, в тарасофку, где дезеувы сидят? с чего хряки решили, что смогут его купить?
Ответить
NewLife
1762804470
"Источник: «Это футбол, брат!»" Это болтовня, брат !
Ответить
FWSPM
1762805742
Это хороший размен
Ответить
FWSPM
1762805774
Это хороший размен
Ответить
САДЫЧОК
1762807696
Нужен нормальный нападающий- Лусиано!!! А потом всякие Раковы. И вратарь нужен хороший, который может атаку начать и пас отдать. Максименко и Помазан не годятся!
Ответить
alefreddy
1762808415
и это правильно нормальный вариант на перспективу
Ответить
Каратель помойников
1762831547
Деньги на пруцева и без продажи ракова найдут,цены на постельное бельё в купе поднимут вот и пруцев готов)
Ответить
SLADE2019
1762842025
Хоть россияне начнут забивать. Хороший вариант.
Ответить
Главные новости
Позиция Юрана насчет назначения в «Спартак»
20:45
3
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
2
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
6
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
50
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
5
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
Все новости
Все новости
Ловчев прокомментировал отставку Станковича из «Спартака»
20:29
1
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
4
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
14
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
37
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 