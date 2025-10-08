Батраков назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высоко отозвался о вингере «Крыльев Советов» Вадиме Ракове.

20-летний Раков – воспитанник «Локо».

В июле «Крылья» арендовали его до конца сезона.

Фланговый нападающий забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 8 матчах за самарцев.

С 31 августа он не играет из-за, предположительно, перелома плюсневой кости на правой ноге.

«Для меня это самый талантливый футболист, с кем я играл и рос. Хочется, чтобы он заиграл.

То, что Вадим сейчас в «Крыльях», – это хорошее решение, и его результативность тому подтверждение.

Надеюсь, что он будет и дальше прогрессировать и мы еще сыграем вместе за «Локомотив», – сказал Батраков.