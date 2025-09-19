У лучшего бомбардира «Крыльев» обнаружили перелом

Травма вингера «Крыльев Советов» Вадима Ракова оказалась серьезнее, чем сообщалось ранее.

20-летний нападающий получил повреждение на тренировке молодежной сборной России полторы недели назад.

Ожидалось, что он пропустит 2-3 недели. Позднее выяснилось, что футболист выбыл на более длительный срок, поскольку у него обнаружили перелом плюсневой кости на правой ноге.

Восстановление Ракова может затянуться на несколько месяцев.