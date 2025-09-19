У лучшего бомбардира «Крыльев» обнаружили перелом

Травма вингера «Крыльев Советов» Вадима Ракова оказалась серьезнее, чем сообщалось ранее.
20-летний нападающий получил повреждение на тренировке молодежной сборной России полторы недели назад.
Ожидалось, что он пропустит 2-3 недели. Позднее выяснилось, что футболист выбыл на более длительный срок, поскольку у него обнаружили перелом плюсневой кости на правой ноге.
Восстановление Ракова может затянуться на несколько месяцев.
- Вадим – лучший бомбардир «Крыльев» в этом сезоне с 5 голами в 7 матчах РПЛ.
Источник: «Мутко против»