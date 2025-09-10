Лучший бомбардир «Крыльев» выбыл на три недели

Вингер «Крыльев Советов» Вадим Раков получил травму на тренировке молодежной сборной России. Он выбыл из строя на три недели.

Футболист из-за повреждения не смог закончить тренировку перед вторым товарищеским матчем российской команды с Саудовской Аравией. На самой игре он остался в запасе.