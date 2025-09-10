Лучший бомбардир «Крыльев» выбыл на три недели

Вингер «Крыльев Советов» Вадим Раков получил травму на тренировке молодежной сборной России. Он выбыл из строя на три недели.
Футболист из-за повреждения не смог закончить тренировку перед вторым товарищеским матчем российской команды с Саудовской Аравией. На самой игре он остался в запасе.
- В текущем сезоне 20-летний Раков забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи в 8 матчах.
- В ближайшие три недели «Крылья Советов» сыграют в РПЛ с «Сочи», «Спартаком» и «Динамо», а также с «Краснодаром» и «Сочи» в FONBET Кубке России.
- Раков арендован самарцами у «Локомотива».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»