Стало известно, сколько «Спартаку» придется заплатить за Ракова

Появились новые подробности возможного перехода Вадима Ракова в «Спартак».

Посредники предлагали московскому клубу выкупить 20-летнего вингера за 4-5 миллионов евро.

Игра Ракова нравится спортивному директору «Спартака» Франсису Кахигао, но для начала переговоров ему нужно получить одобрение от Андрея Мовсесьяна, занявшего пост заместителя генерального директора по селекционной работе.