Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, сколько «Спартаку» придется заплатить за Ракова

Стало известно, сколько «Спартаку» придется заплатить за Ракова

Сегодня, 15:48
4

Появились новые подробности возможного перехода Вадима Ракова в «Спартак».

Посредники предлагали московскому клубу выкупить 20-летнего вингера за 4-5 миллионов евро.

Игра Ракова нравится спортивному директору «Спартака» Франсису Кахигао, но для начала переговоров ему нужно получить одобрение от Андрея Мовсесьяна, занявшего пост заместителя генерального директора по селекционной работе.

  • Раков – воспитанник «Локомотива».
  • В июле «Крылья Советов» арендовали его до конца сезона.
  • Фланговый нападающий забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 8 матчах за самарцев.
  • С 31 августа он не играет из-за перелома плюсневой кости на правой ноге.

Еще по теме:
Агент Ракова высказался об интересе «Спартака»
«Спартак» хочет подписать Ракова 8
Батраков назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл 2
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Локомотив Раков Вадим
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1761051626
Чувак 2 раза по мячу попал и уже 5 миллионов хотят. Это только начало,скоро будет бутсы надел,паспорт есть - 5 лямов
Ответить
ScarlettOgusania
1761052898
только по посту Карпа про Ракова отожгли, теперь метарейтингс с С.Егоровым приполз с фейком о заоблачном ценнике... ничего не запотеет между ног..?)
Ответить
Цугундeр
1761056089
А вчера можно было за три.. Но сегодня за пять. Тот,вчера,был.. так. Но за три. А за пять, а за пять это что-то! Но сегодня... Купите Ракова сейчас,придурки. Завтра будет десять.)
Ответить
Главные новости
Станкович прокомментировал окончание месячной дисквалификации
17:56
Три европейских клуба готовы зимой арендовать Сафонова
17:46
1
Соболев резко сократил время игры в Доту
17:31
4
Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо»
17:05
8
ФотоРоналду и Джокович обменялись памятными подарками
16:43
РПЛ опубликовала календарь до конца 2025 года
16:29
1
Радимов отреагировал на загадочное высказывание Талалаева
16:04
6
Стало известно, сколько «Спартаку» придется заплатить за Ракова
15:48
4
«Зенит» включился в борьбу за Баринова: подробности
15:41
9
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»
15:15
10
Все новости
Все новости
В «Динамо» не стали отказываться от задачи выиграть трофей в дебютном сезоне Карпина
17:17
Акинфеев рассказал о просьбе тренера ЦСКА Челестини
16:53
1
РПЛ опубликовала календарь до конца 2025 года
16:29
1
Радимов отреагировал на загадочное высказывание Талалаева
16:04
6
Стало известно, сколько «Спартаку» придется заплатить за Ракова
15:48
4
«Зенит» включился в борьбу за Баринова: подробности
15:41
9
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»
15:15
10
Семшов – о Мостовом: «Почему он должен идти тренировать во Вторую лигу?»
14:50
2
Черчесова назвали «русским Анчелотти»: «Он невероятно круто понимает футбол»
14:28
2
Саввиди не станет президентом «Ростова»: «Ни при каких обстоятельствах»
13:59
Сафонову посоветовали перейти в «Зенит»: «Нечего ему делать за рубежом»
13:47
11
Федотов разобрал два пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»
13:29
2
Агент Ракова высказался об интересе «Спартака»
13:18
Названа реальная цена Батракова: «Зимой по нему начнется движение»
13:08
7
«Спартак» хочет подписать Ракова
12:55
9
Дзюба высказался о возможном увольнении Тедеева из «Акрона»
12:40
1
Семин перечислил иностранных тренеров, принесших пользу российскому футболу
12:20
7
Кассьерра не будет тренироваться с основой «Зенита» ближайший месяц
11:51
5
Защитник «Спартака» встал на защиту Станковича
11:29
6
Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» – ЦСКА
10:54
3
Жена Мамаева назвала 80% российского общества стадом
10:40
26
Баринов объяснил, почему не продляет контракт с «Локомотивом»
10:30
4
В «Наполи» отреагировали на информацию об интересе к Батракову
10:17
1
Быстров – про Соболева: «Саша, иди ты..»
10:15
6
Мостовой объяснил 3:0 «Локомотива» с ЦСКА
09:58
Ветеран ЦСКА одним словом прокомментировал 0:3 от «Локомотива»
09:50
5
Смородская назвала самого перспективного российского футболиста за долгие годы: «Невероятный талант»
09:36
1
Оборону «Динамо» назвали «проходным двором»
09:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 