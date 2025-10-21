Стало известно, сколько «Спартаку» придется заплатить за Ракова

Появились новые подробности возможного перехода Вадима Ракова в «Спартак».
Посредники предлагали московскому клубу выкупить 20-летнего вингера за 4-5 миллионов евро.
Игра Ракова нравится спортивному директору «Спартака» Франсису Кахигао, но для начала переговоров ему нужно получить одобрение от Андрея Мовсесьяна, занявшего пост заместителя генерального директора по селекционной работе.
- Раков – воспитанник «Локомотива».
- В июле «Крылья Советов» арендовали его до конца сезона.
- Фланговый нападающий забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 8 матчах за самарцев.
- С 31 августа он не играет из-за перелома плюсневой кости на правой ноге.
Источник: Metaratings