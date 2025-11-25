Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Агент Ракова высказался о выборе игрока между «Локомотивом» и «Спартаком»

Агент Ракова высказался о выборе игрока между «Локомотивом» и «Спартаком»

Сегодня, 11:58
2

Вадим Шпинев, агент вингера «Крыльев Советов» Вадима Ракова, высказался о будущем игрока.

– У меня не было контактов со «Спартаком» по поводу трансфера Ракова. Не хочу пока говорить, где Вадим продолжит карьеру. Давайте он сейчас перенесет операцию. Она будет на следующей неделе. Вадим пройдет сборы, отдохнет, а дальше станет ясно.

– Вадим хочет остаться в «Локомотиве»?

– Конечно, он воспитанник клуба. Многое зависит от желания «Локомотива». Парню надо играть.

  • 20-летний Раков в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 11 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
  • Права на игрока принадлежат «Локомотиву». Срок контракта вингера с красно-зелеными рассчитан до середины 2027 года.
  • Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к Ракову.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

«Матч ТВ» покажет 3 игры 17-го тура РПЛ 3
Семшов назвал условие для сохранения Романовым места главного тренера «Спартака» 1
Символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии Радимова 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Локомотив Раков Вадим
Комментарии (2)
позор
1764061746
не, ну если он в крыльях такую статистику набил - то игрок, наверное, неплохой. хряки вовремя засуетились. хотя не удивлюсь, если газпром ему предложит остаться там до 2027, набираться опыта в рпл, а потом к нам свободным агентом и вполне состоявшимся игроком. тем более, лимитом тут грозят.
Ответить
SLADE2019
1764064858
И х.. с ним. Что тут еще напишешь? Трагедия с его непопаданием в Спартак никому не грозит. Удачи, пацан.
Ответить
