Агент Ракова высказался о выборе игрока между «Локомотивом» и «Спартаком»

Вадим Шпинев, агент вингера «Крыльев Советов» Вадима Ракова, высказался о будущем игрока.

– У меня не было контактов со «Спартаком» по поводу трансфера Ракова. Не хочу пока говорить, где Вадим продолжит карьеру. Давайте он сейчас перенесет операцию. Она будет на следующей неделе. Вадим пройдет сборы, отдохнет, а дальше станет ясно.

– Вадим хочет остаться в «Локомотиве»?

– Конечно, он воспитанник клуба. Многое зависит от желания «Локомотива». Парню надо играть.