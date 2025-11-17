Потенциальный новичок «Спартака» перенесет операцию

Владимир Кузьмичев, агент вингера «Крыльев Советов» Вадима Ракова, сообщил, что игрок будет прооперирован на этой неделе.
- 20-летний футболист пропустил 1,5 месяца из-за перелома плюсневой кости на правой ноге.
- Сейчас у него рецидив травмы.
- Принадлежащий «Локомотиву» Раков выступает за «Крылья» на правах аренды.
- Его статистика в этом сезоне: 11 матчей, 5 голов, 2 ассиста.
«У Вадима было контрольное МРТ. Врачи двух команд обсудили между собой и приняли решение, чтобы поскорее закрыть этот вопрос будет сделана операция.
Операция будет проведена в среду. Предварительно, на восстановление потребуется 30-40 дней. По прогнозам Вадим будет готов к сборам», – сказал агент.
Источник: «Спорт-Экспресс»