Потенциальный новичок «Спартака» перенесет операцию

Владимир Кузьмичев, агент вингера «Крыльев Советов» Вадима Ракова, сообщил, что игрок будет прооперирован на этой неделе.

20-летний футболист пропустил 1,5 месяца из-за перелома плюсневой кости на правой ноге.

Сейчас у него рецидив травмы.

Принадлежащий «Локомотиву» Раков выступает за «Крылья» на правах аренды.

Его статистика в этом сезоне: 11 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

«У Вадима было контрольное МРТ. Врачи двух команд обсудили между собой и приняли решение, чтобы поскорее закрыть этот вопрос будет сделана операция.

Операция будет проведена в среду. Предварительно, на восстановление потребуется 30-40 дней. По прогнозам Вадим будет готов к сборам», – сказал агент.