Раков назвал футболиста без недостатков

Сегодня, 11:32

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков поделился своими ролевыми моделями.

– С кем из игроков прошлого в России или в мире могли бы себя сравнить по универсализму?

– Сложный вопрос. Мне нравится, как играет Неймар. Иногда хотелось быть похожим на него по технике и по обращению с мячом, а по удару и по менталитету – на Роналду. Но по техническому оснащению хотелось бы быть как Неймар – как он двигается в игре, его открывания и обыгрыш один в один. А на кого я похож, не мне решать.

– А если убирать по одной негативной черте из Роналду и Неймара, что бы вы убрали, чтобы собрать идеального футболиста?

– Мне кажется, у Роналду нет негативных черт. А у Неймара... Симуляции его нужно убрать.

– Кто вас мотивировал в детстве?

– Когда был маленький – это Роналду и Месси, тогда я только про них знал. Когда переезжал в Москву, в «Локомотив» – уже узнал про Лоськова и про Сычева. Ну, и про Неймара тоже узнал. С того момента начал следить.

– Есть представители других видов спорта, на которых ориентируетесь с точки зрения психологии победителя?

– Новак Джокович.

  • 40-летний Криштиану 5 раз брал «Золотой мяч».
  • Со сборной Португалии игрок брал Евро-2016.
  • Роналду 5 раз выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом».

Еще по теме:
Реакция Роналду на признание его лучшим футболистом всех времен
Роналду признан лучшим игроком всех времен 6
Роналду выложил пост после двух побед Португалии
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Крылья Советов Роналду Криштиану Раков Вадим
