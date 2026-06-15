«Локомотив» продлил контракт с форвардом, которым интересовался «Спартак»

«Локомотив» подписал новый контракт с 21-летним вингером Вадимом Раковым до июня 2030 года.
Ранее игроком интересовался «Спартак».
- Воспитанник клубной академии провел за основную команду 46 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач.
- Прошлый сезон Раков отыграл в аренде за «Крылья Советов». В 11 встречах за самарский клуб он отметился 5 голами и 2 результативными пасами, однако полностью проявить себя помешала череда травм. В апреле 2026 года футболист досрочно вернулся в «Локомотив», чтобы пройти восстановление под наблюдением медицинского штаба москвичей.
- Также на счету Ракова 5 матчей и 1 гол за молодежную сборную России.
Источник: официальный сайт «Локомотива»