Представитель Ракова прокомментировал информацию о скором трансфере Вадима в «Спартак»

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова, прокомментировал информацию о скором трансфере игрока в «Спартак».
– Можно ли верить новостям об интересе «Спартака» к Вадиму?
– В связи с тем, что со следующего сезона, вероятнее всего, будет более жесткий лимит, любой игрок с российским паспортом будет интересовать тот или иной клуб.
Но на сегодняшний день это не более чем разговоры. Никаких переговоров и консультаций не ведется.
- В июле «Крылья Советов» взяли в аренду 20-летнего Ракова у «Локомотива».
- Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах за самарцев.
- Вингер пропустил 1,5 месяца из-за травмы.
Источник: «Матч ТВ»