Представитель Ракова прокомментировал информацию о скором трансфере Вадима в «Спартак»

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова, прокомментировал информацию о скором трансфере игрока в «Спартак».

– Можно ли верить новостям об интересе «Спартака» к Вадиму?

– В связи с тем, что со следующего сезона, вероятнее всего, будет более жесткий лимит, любой игрок с российским паспортом будет интересовать тот или иной клуб.

Но на сегодняшний день это не более чем разговоры. Никаких переговоров и консультаций не ведется.