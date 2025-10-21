Агент Ракова высказался об интересе «Спартака»

Владимир Кузьмичев, агент форварда Вадима Ракова, отреагировал на информацию об интересе к форварду «Крыльев Советов» со стороны «Спартака». Об этом ранее сообщил инсайдер Иван Карпов.
«Интерес «Спартака» к Ракову? В новости написано: «Агенты мутят обмен Ракова на Пруцева». Так вот: это Ваня Карпов мутит. Все остальное – его домыслы. На сегодняшний день интереса «Спартака» к Ракову не существует», – сказал агент.
- Раков выступает за «Крылья» на правах аренды. Права на 20-летнего россиянина принадлежат «Локомотиву».
- В этом сезоне нападающий забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 8 матчах.
Источник: Sport24