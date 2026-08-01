Дзюба может стать вратарем

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о возможном появлении Артема Дзюбы в Медиалиге.

– Общался с агентом Дзюбы, он сказал, что нет возможности куда-то перейти. С клубами, в которые хочет Дзюба, не удается договориться. Он допускает завершение карьеры. Может, он начнет медийную карьеру?

– Мы разговаривали с Артемом, он рассказывал о планах и желаниях. Я предлагал ему больше историю не футбольную, а околофутбольную. Я его чуть поджигаю. Он говорит: «Я приду и посажу Кутуза».

Я отвечаю: «Ты придешь и будешь сидеть под Кутузом. Он меня устраивает больше, чем твои разговоры. Зачем мне это надо? Для околофутбола ты интереснее».

Он сказал: «Давай заморозим этот разговор на той позиции, что, если я пойду в медиафутбол, то только в «Десятку».

Я ответил, что будем ждать его. Думаю, Артем как футболист уже, наверное, не найдет интереса на поле. Когда полетал в стратосфере…

Думаю, в Медиалиге на позиции центрального нападающего он не найдет интереса. Может, он начнет карьеру вратаря, почему нет.