Овечкин удивил выбором лучшего игрока в истории «Динамо»

Российский хоккеист Александр Овечкин ответил, кого считает сильнейшим футболистом в истории «Динамо».

Он выбирал среди тех, чью игру видел лично.

– Саша, а с футбольного «Динамо» кто лучший для тебя игрок за то время, пока ты смотришь футбол?

– Ролан Гусев. Я даже помню, ходил на старый стадион и стоял, где фанаты. То есть у меня шарф, я там все песни, кричалки, все знал.

– Андрея Кобелева ты помнишь? Не застал, да?

– Серьезно так не застал. Помнишь француза? Вальбуэна? Тоже был в порядке.

– Такие молодые. Я думал, других, Терехина будете называть.

– Нет, Терехина я тоже помню.