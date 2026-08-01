Овечкин удивил выбором лучшего игрока в истории «Динамо»

Российский хоккеист Александр Овечкин ответил, кого считает сильнейшим футболистом в истории «Динамо».
Он выбирал среди тех, чью игру видел лично.
– Саша, а с футбольного «Динамо» кто лучший для тебя игрок за то время, пока ты смотришь футбол?
– Ролан Гусев. Я даже помню, ходил на старый стадион и стоял, где фанаты. То есть у меня шарф, я там все песни, кричалки, все знал.
– Андрея Кобелева ты помнишь? Не застал, да?
– Серьезно так не застал. Помнишь француза? Вальбуэна? Тоже был в порядке.
– Такие молодые. Я думал, других, Терехина будете называть.
– Нет, Терехина я тоже помню.
- 48-летний Гусев – динамовский воспитанник.
- За основную команду бело-голубых он выступал с 1996 по 2002 год.
- Статистика правого полузащитника: 28+28 в 161 матче.
Источник: ютуб-канал Fonbet