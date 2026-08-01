Стали известны ближайшие трансферные планы «Балтики»

В скором времени состав «Балтики» пополнят сразу три новичка.
Между тренерским штабом Андрея Талалаева и руководством клуба достигнута договоренность о подписании в ближайшее время:
- центрального защитника;
- хавбека;
- нападающего.
«Балтика» стартовала в РПЛ с гостевого поражения от ЦСКА (1:2).
Этим летом калининградский клуб уже подписал шесть футболистов: Евгения Латышонка, Константина Шильцова, Максима Шнапцева, Илью Кирша, Фахда Муфи и Эдуардо Андерсона.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова