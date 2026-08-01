Реакция Ловчева на конфликт Талалаева с руководством «Балтики»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о разногласиях главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева с руководителями калининградского клуба.

Тренер выступал против продажи вратаря Максима Бориско в ЦСКА.

Талалаев недоволен комплектованием «Балтики» перед сезоном-2026/27.

Клуб не может договориться с ним о продлении контракта.

«Балтика» продала нескольких игроков, у них не такой состав, который должен бороться за высокие места. Там есть и «Зенит», и «Краснодар», и московские команды.

Талалаев из имеющихся игроков лепит хорошую команду. Как я понимаю, он против того, чтобы уходили лидеры.

А от него требуют высокие места. В этом и вопрос», – сказал Ловчев.