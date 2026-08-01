Тренер «Рубина» Артига прокомментировал новость об уходе Даку в «Спартак»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига оценил слухи о скорой продаже нападающего Мирлинда Даку.

Сообщалось, что казанский клуб получил официальное письмо от «Спартака» об активации опции выкупа 28-летнего футболиста за 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).

– Очень много разговоров сейчас ходит о возможном переходе Даку в московский «Спартак». Как это может на него влиять? Влияет ли это на него, на вас, на всю команду?

– Вся эта ситуация никак не помогает команде. Много новостей и слухов. Мне бы очень хотелось, чтобы трансферное окно для нас закрылось в эти выходные.

Подобные новости, подобные слухи не идут на пользу. Надеюсь, что это никак не скажется. Но, безусловно, мне эта ситуация не нравится.