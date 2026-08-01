Тренер «Рубина» Артига прокомментировал новость об уходе Даку в «Спартак»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига оценил слухи о скорой продаже нападающего Мирлинда Даку.
Сообщалось, что казанский клуб получил официальное письмо от «Спартака» об активации опции выкупа 28-летнего футболиста за 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).
– Очень много разговоров сейчас ходит о возможном переходе Даку в московский «Спартак». Как это может на него влиять? Влияет ли это на него, на вас, на всю команду?
– Вся эта ситуация никак не помогает команде. Много новостей и слухов. Мне бы очень хотелось, чтобы трансферное окно для нас закрылось в эти выходные.
Подобные новости, подобные слухи не идут на пользу. Надеюсь, что это никак не скажется. Но, безусловно, мне эта ситуация не нравится.
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»