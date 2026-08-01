Спартаковец Максименко рассказал о своей фобии: «Понимаю, что от меня ничего не зависит»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко сообщил, что страдает аэрофобией.
«Боюсь летать. Понимаю, что от меня ничего не зависит, но организм – нет. Паника начинается в моментах.
Я смотрел подкасты на ютубе, как там закрылки открываются, почему открываются, чтобы себя спокойнее чувствовать.
Не помогает. Не всегда помогает», – сказал 28-летний футболист.
- Максименко – воспитанник академии «Спартака».
- Он дебютировал за главную команду красно-белых 25 октября 2017 года.
- С тех пор голкипер пропустил 269 голов в 235 матчах.
Источник: ютуб-канал сборной России