Спартаковец Максименко рассказал о своей фобии: «Понимаю, что от меня ничего не зависит»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко сообщил, что страдает аэрофобией.

«Боюсь летать. Понимаю, что от меня ничего не зависит, но организм – нет. Паника начинается в моментах.

Я смотрел подкасты на ютубе, как там закрылки открываются, почему открываются, чтобы себя спокойнее чувствовать.

Не помогает. Не всегда помогает», – сказал 28-летний футболист.