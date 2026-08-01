Гусев отреагировал на слова Овечкина о лучшем игроке в истории «Динамо»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Ролан Гусев оценил мнение Александра Овечкина о лучшем футболисте в современной истории бело-голубых.
Прославленный хоккеист назвал Гусева.
«Конечно, очень приятно слышать такие слова от великого спортсмена, как Александр Овечкин.
Для Меня Александр – хоккеист номер один. Помню многих других хоккеистов – Павла Буре, Сергея Федорова. В детстве собирал фотокарточки этих спортсменов», – сказал Ролан.
- 48-летний Гусев – динамовский воспитанник.
- За основную команду бело-голубых он выступал с 1996 по 2002 год.
- Статистика правого полузащитника: 28+28 в 161 матче.
Источник: «РБ Спорт»