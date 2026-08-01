Гусев отреагировал на слова Овечкина о лучшем игроке в истории «Динамо»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Ролан Гусев оценил мнение Александра Овечкина о лучшем футболисте в современной истории бело-голубых.

Прославленный хоккеист назвал Гусева.

«Конечно, очень приятно слышать такие слова от великого спортсмена, как Александр Овечкин.

Для Меня Александр – хоккеист номер один. Помню многих других хоккеистов – Павла Буре, Сергея Федорова. В детстве собирал фотокарточки этих спортсменов», – сказал Ролан.