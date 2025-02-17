17.02.2025, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 8 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 8 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Персеполис
Персеполис
4-4-2
26
6
Канаани
5
Пурлиганджи
5
Мохаммади
20
Эль-Амлуд
11
7
77
5
2
19
Дурсун
3-2-1-3-1
36
Наджар
12
Аль-Бушал
33
Аль-Фатиль
3
Симакан
77
Брозович
50
Кашиш
8
Аль-Сулаихим
20
Габриэль
23
Яхья
29
Гариб
16
Маран
2
80
80
2
5
27
27
5
11
9
Алипур
9
Алипур
11
19
Дурсун
10
10
19
Дурсун
50
Кашиш
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
50
Кашиш
77
Брозович
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
77
Брозович
Остались в запасе
Персеполис
Аль-Наср
22
Amirreza Rafiei
ВР
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
33
Farshad Faraji
ЦЗ
30
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
14
Alireza Enayatzadeh
ЦП
18
Abolfazl Babaei Yekta
ЦФ
67
Hossein Hajizadeh
ЦФ
29
Alireza Khodadadi
ЦФ
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
54
Faris Yousef Salem
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Amirreza Rafiei
ВР
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
33
Farshad Faraji
ЦЗ
30
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
14
Alireza Enayatzadeh
ЦП
18
Abolfazl Babaei Yekta
ЦФ
67
Hossein Hajizadeh
ЦФ
29
Alireza Khodadadi
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
54
Faris Yousef Salem
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Персеполис - Аль-Наср
3
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
6
9
Количество передач
484
496
Сейвы
2
5
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Персеполис» против «Аль-Насра», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Персеполис» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»