Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Персеполис» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025

«Персеполис» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025

17 февраля 2025, 17:50
Персеполис
17.02.2025, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 8 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Наср
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Персеполис
26
Alexis Guendouz
ВР
6
Оссейн Канаани
ЦЗ
5
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
20
Аюб Эль-Амлуд
ПЗ
11
Farshad Ahmadzadeh
ЦП
5
Masoud Rigi
ЦП
7
Soroush Rafiei
ЦП
77
Mohammad Khodabandelou
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
2
Omid Alishah
(К) ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
(К) ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Персеполис
22
Amirreza Rafiei
ВР
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
33
Farshad Faraji
ЦЗ
30
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
80
Yasin Salmani
ЦП
14
Alireza Enayatzadeh
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
18
Abolfazl Babaei Yekta
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
10
Issa Alkasir
ЦФ
67
Hossein Hajizadeh
ЦФ
29
Alireza Khodadadi
ЦФ
Аль-Наср
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
54
Faris Yousef Salem
ЦФ
4-4-2
26
6
Канаани
5
Пурлиганджи
5
Мохаммади
20
Эль-Амлуд
11
7
77
5
2
19
Дурсун
3-2-1-3-1
36
Наджар
12
Аль-Бушал
33
Аль-Фатиль
3
Симакан
77
Брозович
50
Кашиш
8
Аль-Сулаихим
20
Габриэль
23
Яхья
29
Гариб
16
Маран
2
80
80
2
5
27
27
5
11
9
Алипур
9
Алипур
11
19
Дурсун
10
10
19
Дурсун
50
Кашиш
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
50
Кашиш
77
Брозович
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
77
Брозович
Остались в запасе
Персеполис
Аль-Наср
22
Amirreza Rafiei
ВР
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
33
Farshad Faraji
ЦЗ
30
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
14
Alireza Enayatzadeh
ЦП
18
Abolfazl Babaei Yekta
ЦФ
67
Hossein Hajizadeh
ЦФ
29
Alireza Khodadadi
ЦФ
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
54
Faris Yousef Salem
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Amirreza Rafiei
ВР
76
Soheil Sahraei
ЦЗ
33
Farshad Faraji
ЦЗ
30
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
14
Alireza Enayatzadeh
ЦП
18
Abolfazl Babaei Yekta
ЦФ
67
Hossein Hajizadeh
ЦФ
29
Alireza Khodadadi
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
54
Faris Yousef Salem
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Персеполис - Аль-Наср
3
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
6
9
Количество передач
484
496
Сейвы
2
5
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Персеполис» против «Аль-Насра», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Персеполис» – «Аль-Наср»

«Персеполис» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Наср Персеполис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+