Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 7 млн

Персеполис - турнирная таблица

Тегеран
Сайт:
http://fc-perspolis.com/
Состав Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа Восток
1
Йокогама Маринос
2
Шанхай Порт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
1
0
0
1
0
2
-2
0
Группа Восточная конференция
1
Кавасаки Фронтале
2
Йокогама Маринос
3
Виссел Кобе
4
Джохор
5
Кванджу
6
Бурирам Юнайтед
7
Шанхай Шэньхуа
8
Шаньдун Тайшань
9
Пхохан Стилерс
10
Шанхай Порт
11
Ульсан Хендэ
12
Сентрал Кост Маринерс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
0
2
17
4
13
18
7
5
1
1
21
9
12
16
8
5
1
2
16
10
6
16
8
4
2
2
15
9
6
14
8
4
2
2
16
12
4
14
8
3
3
2
7
12
-5
12
8
3
1
4
13
12
1
10
7
3
1
3
12
14
-2
10
8
3
0
5
13
18
-5
9
7
2
2
3
10
16
-6
8
7
1
0
6
4
16
-12
3
8
0
1
7
9
21
-12
1
Группа Западная конференция
1
Аль-Хиляль
2
Аль-Ахли
3
Аль-Наср
4
Аль-Садд
5
Аль-Васл
6
Эстегляль
7
Аль-Райян
8
Пахтакор
9
Персеполис
10
Аль-Гарафа
11
Аль-Шорта
12
Аль-Айн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
27
7
20
22
8
7
1
0
21
8
13
22
8
5
2
1
17
6
11
17
8
3
3
2
10
9
1
12
8
3
2
3
8
12
-4
11
8
2
3
3
8
10
-2
9
8
2
2
4
8
12
-4
8
8
1
4
3
4
6
-2
7
8
1
4
3
6
10
-4
7
8
2
1
5
10
18
-8
7
8
1
3
4
7
17
-10
6
8
0
2
6
11
22
-11
2
Команда
1
Йокогама Маринос
2
Шанхай Порт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
Группа 1
1
Йокогама Маринос
2
Виссел Кобе
3
Джохор
4
Кванджу
5
Шаньдун Тайшань
6
Кавасаки Фронтале
7
Шанхай Шэньхуа
8
Пхохан Стилерс
9
Бурирам Юнайтед
10
Шанхай Порт
11
Сентрал Кост Маринерс
12
Ульсан Хендэ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
12
0
12
12
4
4
0
0
11
3
8
12
4
3
1
0
10
2
8
10
4
3
1
0
13
6
7
10
4
3
1
0
9
4
5
10
4
3
0
1
9
2
7
9
4
3
0
1
11
5
6
9
4
3
0
1
10
7
3
9
4
2
1
1
3
4
-1
7
3
1
2
0
6
5
1
5
4
0
1
3
4
10
-6
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 2
1
Аль-Хиляль
2
Аль-Ахли
3
Аль-Наср
4
Аль-Садд
5
Персеполис
6
Аль-Гарафа
7
Эстегляль
8
Аль-Шорта
9
Пахтакор
10
Аль-Васл
11
Аль-Айн
12
Аль-Райян
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
16
1
15
12
4
3
1
0
12
5
7
10
4
3
0
1
12
4
8
9
4
2
1
1
5
4
1
7
4
1
3
0
4
3
1
6
4
2
0
2
7
7
0
6
4
1
2
1
4
2
2
5
4
1
2
1
4
4
0
5
4
1
1
2
3
4
-1
4
4
0
2
2
2
6
-4
2
4
0
1
3
7
10
-3
1
4
0
1
3
3
8
-5
1
Команда
1
Йокогама Маринос
2
Шанхай Порт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Кавасаки Фронтале
2
Бурирам Юнайтед
3
Йокогама Маринос
4
Виссел Кобе
5
Джохор
6
Кванджу
7
Шанхай Порт
8
Ульсан Хендэ
9
Шанхай Шэньхуа
10
Сентрал Кост Маринерс
11
Шаньдун Тайшань
12
Пхохан Стилерс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
8
2
6
9
4
1
2
1
4
8
-4
5
3
1
1
1
9
9
0
4
4
1
1
2
5
7
-2
4
4
1
1
2
5
7
-2
4
4
1
1
2
3
6
-3
4
4
1
0
3
4
11
-7
3
4
1
0
3
3
10
-7
3
4
0
1
3
2
7
-5
1
4
0
0
4
5
11
-6
0
3
0
0
3
3
10
-7
0
4
0
0
4
3
11
-8
0
Группа 2
1
Аль-Ахли
2
Аль-Хиляль
3
Аль-Васл
4
Аль-Наср
5
Аль-Райян
6
Аль-Садд
7
Эстегляль
8
Пахтакор
9
Персеполис
10
Аль-Айн
11
Аль-Гарафа
12
Аль-Шорта
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
9
3
6
12
4
3
1
0
11
6
5
10
4
3
0
1
6
6
0
9
4
2
2
0
5
2
3
8
4
2
1
1
5
4
1
7
4
1
2
1
5
5
0
5
4
1
1
2
4
8
-4
4
4
0
3
1
1
2
-1
3
4
0
1
3
2
7
-5
1
4
0
1
3
4
12
-8
1
4
0
1
3
3
11
-8
1
4
0
1
3
3
13
-10
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+