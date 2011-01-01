Общая
Домашняя
Гостевая
Группа Восток
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
1
0
0
1
0
2
-2
0
Группа Восточная конференция
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
0
2
17
4
13
18
7
5
1
1
21
9
12
16
8
5
1
2
16
10
6
16
8
4
2
2
15
9
6
14
8
4
2
2
16
12
4
14
8
3
3
2
7
12
-5
12
8
3
1
4
13
12
1
10
7
3
1
3
12
14
-2
10
8
3
0
5
13
18
-5
9
7
2
2
3
10
16
-6
8
7
1
0
6
4
16
-12
3
8
0
1
7
9
21
-12
1
Группа Западная конференция
2
3
4
5
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
27
7
20
22
8
7
1
0
21
8
13
22
8
5
2
1
17
6
11
17
8
3
3
2
10
9
1
12
8
3
2
3
8
12
-4
11
8
2
3
3
8
10
-2
9
8
2
2
4
8
12
-4
8
8
1
4
3
4
6
-2
7
8
1
4
3
6
10
-4
7
8
2
1
5
10
18
-8
7
8
1
3
4
7
17
-10
6
8
0
2
6
11
22
-11
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
12
0
12
12
4
4
0
0
11
3
8
12
4
3
1
0
10
2
8
10
4
3
1
0
13
6
7
10
4
3
1
0
9
4
5
10
4
3
0
1
9
2
7
9
4
3
0
1
11
5
6
9
4
3
0
1
10
7
3
9
4
2
1
1
3
4
-1
7
3
1
2
0
6
5
1
5
4
0
1
3
4
10
-6
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 2
2
3
4
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
16
1
15
12
4
3
1
0
12
5
7
10
4
3
0
1
12
4
8
9
4
2
1
1
5
4
1
7
4
1
3
0
4
3
1
6
4
2
0
2
7
7
0
6
4
1
2
1
4
2
2
5
4
1
2
1
4
4
0
5
4
1
1
2
3
4
-1
4
4
0
2
2
2
6
-4
2
4
0
1
3
7
10
-3
1
4
0
1
3
3
8
-5
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
8
2
6
9
4
1
2
1
4
8
-4
5
3
1
1
1
9
9
0
4
4
1
1
2
5
7
-2
4
4
1
1
2
5
7
-2
4
4
1
1
2
3
6
-3
4
4
1
0
3
4
11
-7
3
4
1
0
3
3
10
-7
3
4
0
1
3
2
7
-5
1
4
0
0
4
5
11
-6
0
3
0
0
3
3
10
-7
0
4
0
0
4
3
11
-8
0
Группа 2
1
3
4
6
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
9
3
6
12
4
3
1
0
11
6
5
10
4
3
0
1
6
6
0
9
4
2
2
0
5
2
3
8
4
2
1
1
5
4
1
7
4
1
2
1
5
5
0
5
4
1
1
2
4
8
-4
4
4
0
3
1
1
2
-1
3
4
0
1
3
2
7
-5
1
4
0
1
3
4
12
-8
1
4
0
1
3
3
11
-8
1
4
0
1
3
3
13
-10
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире