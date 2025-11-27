Стала известна позиция «Зенита» по трансферу экс-вингера «Спартака»

«Зенит» заинтересован в трансфере центрального полузащитника зимой, однако приоритет – южноамериканский и российский рынки.

Клуб не интересуется экс-вингером «Спартака» Остоном Уруновым, который играет за «Персеполис»

24-летний Урунов в этом сезоне провел за свой клуб 9 матчей в чемпионате Ирана, сделал 1 ассист.

Transfermarkt оценивает стоимость узбекистанца в 2 миллиона евро.