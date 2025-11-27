Стала известна позиция «Зенита» по трансферу экс-вингера «Спартака»

«Зенит» заинтересован в трансфере центрального полузащитника зимой, однако приоритет – южноамериканский и российский рынки.
Клуб не интересуется экс-вингером «Спартака» Остоном Уруновым, который играет за «Персеполис»
24-летний Урунов в этом сезоне провел за свой клуб 9 матчей в чемпионате Ирана, сделал 1 ассист.
Transfermarkt оценивает стоимость узбекистанца в 2 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Персеполисом» рассчитан до середины 2027 года.
- Урунов принадлежал «Спартаку» в 2020–2022 годах. Он также выступал за «Уфу» и «Урал».
Источник: «Евро-Футбол.Ру»