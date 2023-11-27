Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Аль-Наср» – «Переполис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2023

    «Аль-Наср» – «Переполис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Переполис», 5-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Кассем, Ляпорт, Аль-Амри, Аль-Ганам, Аль-Хайбари, Брозович, Гариб, Отавиньо, Мане, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    «Переполис»: Беиранванд, Эсмаилифар, Гвелесиан, Немати, Садеги, Фахими, Рафаи, Тораби, Зайхеди.

    Главный тренер: Yahya Golmohammadi

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Переполис»

    Аль-Наср – Переполис смотреть онлайн 27 ноября

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+