Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Переполис», 5-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2023, в 21:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Кассем, Ляпорт, Аль-Амри, Аль-Ганам, Аль-Хайбари, Брозович, Гариб, Отавиньо, Мане, Роналду.
Главный тренер: Луиш Каштру
«Переполис»: Беиранванд, Эсмаилифар, Гвелесиан, Немати, Садеги, Фахими, Рафаи, Тораби, Зайхеди.
Главный тренер: Yahya Golmohammadi
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Переполис»
- Матч в прямом эфире покажет ОККО.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»