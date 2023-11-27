Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Переполис», 5-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2023, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Кассем, Ляпорт, Аль-Амри, Аль-Ганам, Аль-Хайбари, Брозович, Гариб, Отавиньо, Мане, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

«Переполис»: Беиранванд, Эсмаилифар, Гвелесиан, Немати, Садеги, Фахими, Рафаи, Тораби, Зайхеди.

Главный тренер: Yahya Golmohammadi

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Переполис»