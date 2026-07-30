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Защитник «Динамо» отреагировал на интерес «Барселоны»

30 июля, 10:28
2

Защитник «Динамо» Хуан Хосе Касерес прокомментировал информацию об интересе со стороны «Барселоны».

– Появились новости об интересе «Барселоны». Слышал что-то об этом?

– Я смотрю на это с абсолютным спокойствием. Мой агент пока ничего не сказал, поэтому я ничего не знаю. «Барселона» – один из величайших клубов мира, наверное, любой хотел бы туда попасть.

– Представляешь себя на одном фланге с Ламином Ямалем?

– Конечно, представляю: я буду снабжать его мячами, помогать. Сам буду подчищать в обороне, а он – творить впереди (улыбается).

  • Касерес выступает за «Динамо» с февраля 2025 года.
  • Защитник провел за команду 44 матча: 1 гол, 10 результативных передач.
  • Его рыночная цена составляет 7 млн евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Барселона Касерес Хуан Хосе
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omosayeva
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subbotaspartak
1785407325
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