Защитник «Динамо» отреагировал на интерес «Барселоны»

Защитник «Динамо» Хуан Хосе Касерес прокомментировал информацию об интересе со стороны «Барселоны».

– Появились новости об интересе «Барселоны». Слышал что-то об этом?

– Я смотрю на это с абсолютным спокойствием. Мой агент пока ничего не сказал, поэтому я ничего не знаю. «Барселона» – один из величайших клубов мира, наверное, любой хотел бы туда попасть.

– Представляешь себя на одном фланге с Ламином Ямалем?

– Конечно, представляю: я буду снабжать его мячами, помогать. Сам буду подчищать в обороне, а он – творить впереди (улыбается).