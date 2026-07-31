«Реал» купил форварда за 25 миллионов

«Леванте» продал форварда Карлоса Эспи мадридскому «Реалу».

Мадридский клуб активировал опцию выкупа 21-летнего форварда за 25 млн евро, сообщил журналист Фабрицио Романо. Контракт с игроком подписан до 30 июня 2031 года.

«Леванте» назвал эту сделку крупнейшей продажей воспитанника академии за всю историю клуба.