«Реал» купил форварда за 25 миллионов

«Леванте» продал форварда Карлоса Эспи мадридскому «Реалу».
Мадридский клуб активировал опцию выкупа 21-летнего форварда за 25 млн евро, сообщил журналист Фабрицио Романо. Контракт с игроком подписан до 30 июня 2031 года.
«Леванте» назвал эту сделку крупнейшей продажей воспитанника академии за всю историю клуба.
- В минувшем сезоне Эспи провел 27 матчей во всех турнирах и забил 13 мячей.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 млн евро.
- Предыдущее соглашение игрока с «Леванте» действовало до лета 2027 года.
Источник: официальный сайт «Леванте»