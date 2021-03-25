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    Мауро Лустринелли - статистика

    Тренер
    Имя Мауро
    Фамилия Лустринелли
    Команда Швейцария (мол.)
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 26 февраля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Швейцария (мол.) 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2021 Англия (мол.) 0 : 1 Швейцария (мол.)
    28.03.2021 Хорватия (мол.) 3 : 2 Швейцария (мол.)
    31.03.2021 Швейцария (мол.) 0 : 3 Португалия (мол.)
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