Мауро Лустринелли - статистика
Тренер
|Имя
|Мауро
|Фамилия
|Лустринелли
|Команда
|Швейцария (мол.)
|Гражданство
|Швейцария
|Дата рождения
|26 февраля 1976
|Имя
|Мауро
|Фамилия
|Лустринелли
|Команда
|Швейцария (мол.)
|Гражданство
|Швейцария
|Дата рождения
|26 февраля 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Швейцария (мол.)
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Матч
|25.03.2021
|Англия (мол.)
|0 : 1
|Швейцария (мол.)
|28.03.2021
|Хорватия (мол.)
|3 : 2
|Швейцария (мол.)
|31.03.2021
|Швейцария (мол.)
|0 : 3
|Португалия (мол.)