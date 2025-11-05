Введите ваш ник на сайте
«Райо Вальекано» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.80

05 ноября 2025 12:03
Райо Вальекано - Лех
06 нояб. 2025, четверг 23:00 | Лига конференций, 3 тур
1.80
Индивидуальный тотал «Райо Вальекано» больше 1.5
В матче третьего тура группового этапа Лиги Конференций «Райо Вальекано» примет на своем поле польский «Лех». Обе команды демонстрируют атакующий стиль игры и регулярно забивают, поэтому встреча обещает быть яркой и результативной.

«Райо Вальекано»

Испанская команда подходит к матчу с неплохими результатами. В Лиге Конференций «Райо» не проигрывает четыре встречи подряд и стабильно забивает. В последнем туре команда сыграла вничью 2:2 с «Хэкеном», а в пяти крайних матчах во всех турнирах отличилась 12 раз – в среднем по 2.4 гола за игру. При этом есть проблемы в обороне – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. После болезненного поражения от «Вильярреала» (0:4) в Ла Лиге, клуб наверняка постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Лех»

Польский «Лех» сохраняет стабильную форму и не проигрывает в 9 из 11 последних матчей. Однако поражение от «Линкольна» (1:2) в Лиге Конференций стало неожиданным ударом по амбициям команды. В атаке «Лех» чувствует себя уверенно – 7 голов за 5 матчей, а в целом забивает в 27 из 28 последних встреч. Оборона остаeтся уязвимой – также 7 пропущенных за последние 5 игр. Несмотря на ничью с «Мотором» (2:2) в последнем туре внутреннего чемпионата, «Лех» способен забить даже на выезде.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 4 матчах Лиги Конференций подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру за последние 5 матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Лех»

  • Забивает в 27 из 28 последних матчей
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 1.40 гола забито и 1.40 пропущено за игру
  • Потерпел поражение от «Линкольна» в прошлом туре ЛК

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Лига конференций, 3 тур
Райо Вальекано
3 : 2
06.11.2025
Лех

Прогноз на матч

Матч обещает быть напряжeнным и результативным. Оба коллектива охотно идут вперeд, стабильно забивают, но и регулярно допускают ошибки в обороне. «Райо Вальекано» играет дома и показывает хорошую результативность, что может стать решающим фактором. В то же время, статистика «Леха» говорит о его умении забивать в любом матче. На этом фоне логичным выглядит вариант с тоталом голов, а также ставка на результативность хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Райо Вальекано» больше 1.5 – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 2.20

1.80
Индивидуальный тотал «Райо Вальекано» больше 1.5
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Лех Райо Вальекано
  • Читайте нас: 