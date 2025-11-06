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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Райо Вальекано - Лех
Райо Вальекано - Лех: обзор матча 06 ноября 2025
Райо Вальекано
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
3 : 2
Завершен
Лех
58'
И. Палазон
83'
Х. де Фрутос
90+4'
А. Гарсия
11'
Л. Пальма
39'
А. Козубал
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Лех
Завершен
ГОЛ! 3:2!
Альваро Гарсия
Пас отдал
Пате Сисс
90'
+4
Желтая карточка
Альваро Гарсия
(подножка)
90'
+1
90'
+4'
ГОЛ! 2:2!
Хорхе де Фрутос
83'
82'
Замена
Роберт Гумни
️️️️➡️️
Kornel Lisman
Замена
Хорхе де Фрутос
️️️️➡️️
Фран Перес
80'
76'
Желтая карточка
Бартош Мрозек
(задержка игры)
71'
Замена
Филип Ягелло
️️️️➡️️
Луис Пальма
60'
Замена
Таофик Исмахил
️️️️➡️️
Лео Бенгтссон
60'
Замена
Yannick Agnero
️️️️➡️️
Микаэль Ишак
60'
Замена
Kornel Lisman
️️️️➡️️
Пабло Родригес
ГОЛ! 1:2!
Иси Палазон
Пас отдал
Педро Диас
58'
Желтая карточка
Оскар Валентин
(фол)
56'
Замена
Алемао
️️️️➡️️
Серхио Камельо
55'
Замена
Иси Палазон
️️️️➡️️
Оскар Трехо
55'
Замена
Андрей Рацу
️️️️➡️️
Иван Баллиу
55'
Замена
Педро Диас
️️️️➡️️
Жерар Гумбау
55'
45'
+4'
39'
ГОЛ! 0:2!
Антони Козубал
Пас отдал
Пабло Родригес
Желтая карточка
Пате Сисс
25'
11'
ГОЛ! 0:1!
Луис Пальма
Пас отдал
Жоэль Перейра
Желтая карточка
Оскар Трехо
(фол)
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
22
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
21
Фран Перес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
6
T. Ouma
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
99
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Лех
12
Кшиштоф Баковски
ВР
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
4
Жоау Моутинью
ЛЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
19
Брайан Фиабема
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
7
Yannick Agnero
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Баталья
22
Эспино
24
Лежен
20
Баллиу
15
Гумбау
6
Сисс
23
Валентин
18
Гарсия
8
Трехо
21
Перес
10
Камельо
4-1-1-2-2
41
Мрозек
2
Перейра
16
Милич
15
Гургуль
72
43
Козубал
6
77
Пальма
14
Бенгтссон
99
Родригес
9
Ишак
20
Баллиу
2
Рацу
2
Рацу
20
Баллиу
15
Гумбау
4
Диас
4
Диас
15
Гумбау
8
Трехо
7
Палазон
7
Палазон
8
Трехо
21
Перес
19
де Фрутос
19
де Фрутос
21
Перес
10
Камельо
9
Алемао
9
Алемао
10
Камельо
20
Гумни
20
Гумни
99
Родригес
56
56
99
Родригес
77
Пальма
24
Ягелло
24
Ягелло
77
Пальма
14
Бенгтссон
88
Исмахил
88
Исмахил
14
Бенгтссон
9
Ишак
7
7
9
Ишак
Остались в запасе
Райо Вальекано
Лех
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
12
Кшиштоф Баковски
ВР
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
4
Жоау Моутинью
ЛЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
23
Gísli Thórdarson
ЦП
19
Брайан Фиабема
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
Остались в запасе
12
Кшиштоф Баковски
ВР
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
4
Жоау Моутинью
ЛЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
23
Gísli Thórdarson
ЦП
19
Брайан Фиабема
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Райо Вальекано - Лех
4
1
Всего ударов по воротам
28
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
1
Офсайды
0
2
Количество передач
577
302
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
2.89
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
Вальекас
Посещаемость:
10029
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