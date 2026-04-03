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  • «Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

3 апреля, 20:50
Райо Вальекано
03.04.2026, пятница, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
74' Р. Нтека
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
8
Марк Агуадо
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
15
Тете Моренте
ЛВ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
20
Альваро Родригес
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
16
Мартим Нету
ЦП
43
Alex Herraiz
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
17
Хосан
ПВ
9
Андре Силва
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
3
Чаваррия
24
Лежен
5
Фелипе
2
Рацу
23
Валентин
17
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
9
Алемао
4-1-1-1-3
1
Дитуро
42
Сангаре
6
Бигас
22
Аффенгрубер
27
Петро
8
Агуадо
14
Фебас
15
Моренте
11
Валера
20
Родригес
10
Мир
18
Гарсия
18
Эспино
18
Эспино
18
Гарсия
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
23
Валентин
11
Нтека
11
Нтека
23
Валентин
19
де Фрутос
14
Мартин
14
Мартин
19
де Фрутос
9
Алемао
10
Камельо
10
Камельо
9
Алемао
10
Мир
3
Педроса
3
Педроса
10
Мир
8
Агуадо
5
Редондо
5
Редондо
8
Агуадо
14
Фебас
12
Вильяр
12
Вильяр
14
Фебас
42
Сангаре
7
Сантьяго
7
Сантьяго
42
Сангаре
20
Родригес
9
Силва
9
Силва
20
Родригес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эльче
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
16
Мартим Нету
ЦП
43
Alex Herraiz
ЦП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
16
Мартим Нету
ЦП
43
Alex Herraiz
ЦП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Райо Вальекано - Эльче
1
3
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
17
9
Количество передач
410
286
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.44
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Эльче», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Эльче»

«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Райо Вальекано
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