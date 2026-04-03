03.04.2026, пятница, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-3-1
13
Баталья
3
Чаваррия
24
Лежен
5
Фелипе
2
Рацу
23
Валентин
17
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
9
Алемао
4-1-1-1-3
1
Дитуро
42
Сангаре
6
Бигас
22
Аффенгрубер
27
Петро
8
Агуадо
14
Фебас
15
Моренте
11
Валера
20
Родригес
10
Мир
18
Гарсия
18
Эспино
18
Эспино
18
Гарсия
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
23
Валентин
11
Нтека
11
Нтека
23
Валентин
19
де Фрутос
14
Мартин
14
Мартин
19
де Фрутос
9
Алемао
10
Камельо
10
Камельо
9
Алемао
10
Мир
3
Педроса
3
Педроса
10
Мир
8
Агуадо
5
Редондо
5
Редондо
8
Агуадо
14
Фебас
12
Вильяр
12
Вильяр
14
Фебас
42
Сангаре
7
Сантьяго
7
Сантьяго
42
Сангаре
20
Родригес
9
Силва
9
Силва
20
Родригес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эльче
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
16
Мартим Нету
ЦП
43
Alex Herraiz
ЦП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
16
Мартим Нету
ЦП
43
Alex Herraiz
ЦП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Райо Вальекано - Эльче
1
3
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
17
9
Количество передач
410
286
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.44
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Эльче», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»