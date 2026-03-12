Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Лех» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«Лех» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Вчера, 19:23
Лех
12.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 19.03.2026
Завершен
Шахтер
70' М. Ишак
48' Невертон 85' Исаке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К) ЦФ
99
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
(К) ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Педриньо
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЛВ
30
Алиссон
ПВ
19
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Лех
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
T. Ouma
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
7
Yannick Agnero
ЦФ
88
Таофик Исмахил
РФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
37
Lucas Ferreira
ЦП
14
Исаке
АП
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
4-1-3-2
41
Мрозек
27
16
Милич
15
Гургуль
2
Перейра
43
Козубал
77
Пальма
14
Бенгтссон
8
Голизаде
99
Родригес
9
Ишак
4-2-3-1
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
4
Марлон
13
Энрике
8
Крыськив
10
Педриньо
30
Алиссон
27
Очеретко
11
Невертон
19
Элиас
15
Гургуль
8
Моутинью
8
Моутинью
15
Гургуль
14
Бенгтссон
6
6
14
Бенгтссон
8
Голизаде
10
Валемарк
10
Валемарк
8
Голизаде
99
Родригес
7
7
99
Родригес
77
Пальма
88
Исмахил
88
Исмахил
77
Пальма
29
Назарина
29
Назарина
30
Алиссон
37
37
30
Алиссон
11
Невертон
14
Исаке
14
Исаке
11
Невертон
10
Педриньо
68
Оба
68
Оба
10
Педриньо
Статистика матча Лех - Шахтер
2
4
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
1
Нарушения
11
8
Офсайды
0
1
Количество передач
423
551
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.27
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Лех» против «Шахтера», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лех» – «Шахтер»

«Лех» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Шахтер Лех
