12.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Лех
4-1-3-2
41
Мрозек
27
16
Милич
15
Гургуль
2
Перейра
43
Козубал
77
Пальма
14
Бенгтссон
8
Голизаде
99
Родригес
9
Ишак
4-2-3-1
31
Ризнык
17
Тобиас
5
Бондарь
4
Марлон
13
Энрике
8
Крыськив
10
Педриньо
30
Алиссон
27
Очеретко
11
Невертон
19
Элиас
15
Гургуль
8
Моутинью
8
Моутинью
15
Гургуль
14
Бенгтссон
6
6
14
Бенгтссон
8
Голизаде
10
Валемарк
10
Валемарк
8
Голизаде
99
Родригес
7
7
99
Родригес
77
Пальма
88
Исмахил
88
Исмахил
77
Пальма
29
Назарина
29
Назарина
30
Алиссон
37
37
30
Алиссон
11
Невертон
14
Исаке
14
Исаке
11
Невертон
10
Педриньо
68
Оба
68
Оба
10
Педриньо
Остались в запасе
Лех
Шахтер
33
Mateusz Pruchniewski
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
23
Gísli Thórdarson
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Лех - Шахтер
2
4
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
1
Нарушения
11
8
Офсайды
0
1
Количество передач
423
551
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.27
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Лех» против «Шахтера», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лех» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»