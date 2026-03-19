19.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
18
Грам
4
Марлон
17
Тобиас
10
Педриньо
29
Назарина
11
Невертон
27
Очеретко
30
Алиссон
9
Элиас
4-1-1-1-3
41
Мрозек
20
Гумни
27
16
Милич
4
Моутинью
43
Козубал
23
77
Пальма
88
Исмахил
9
Ишак
21
Родригес
30
Алиссон
37
Феррейра
37
Феррейра
30
Алиссон
29
Назарина
14
Исаке
14
Исаке
29
Назарина
11
Невертон
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
11
Невертон
9
Элиас
2
Траоре
2
Траоре
9
Элиас
20
Гумни
2
Перейра
2
Перейра
20
Гумни
77
Пальма
14
Бенгтссон
14
Бенгтссон
77
Пальма
21
Родригес
10
Валемарк
10
Валемарк
21
Родригес
88
Исмахил
8
Голизаде
8
Голизаде
88
Исмахил
23
7
7
23
Остались в запасе
Шахтер
Лех
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
35
Mateusz Pruchniewski
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
6
T. Ouma
ЦП
53
Sammy Dudek
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Остались в запасе
35
Mateusz Pruchniewski
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
6
T. Ouma
ЦП
53
Sammy Dudek
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Шахтер - Лех
2
1
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
7
Офсайды
0
2
Количество передач
481
378
Сейвы
5
1
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.43
2.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Шахтер» против «Леха», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Лех»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»