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  • «Шахтер» – «Лех»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

«Шахтер» – «Лех»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 21:50
Шахтер
19.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Лех
67' Ж. Моутинью (АГ)
13' М. Ишак 45+7' М. Ишак (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
10
Педриньо
(К) ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
11
Невертон
ЛВ
30
Алиссон
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
4
Жоау Моутинью
ЛЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
21
Пабло Родригес
ЦФ
9
Микаэль Ишак
(К) ЦФ
88
Таофик Исмахил
РФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
37
Лукас Феррейра
ЦП
14
Исаке
АП
21
Артем Бондаренко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Лех
35
Mateusz Pruchniewski
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
6
T. Ouma
ЦП
53
Sammy Dudek
ЦП
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
8
Али Голизаде
ПВ
7
Yannick Agnero
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
18
Грам
4
Марлон
17
Тобиас
10
Педриньо
29
Назарина
11
Невертон
27
Очеретко
30
Алиссон
9
Элиас
4-1-1-1-3
41
Мрозек
20
Гумни
27
16
Милич
4
Моутинью
43
Козубал
23
77
Пальма
88
Исмахил
9
Ишак
21
Родригес
30
Алиссон
37
Феррейра
37
Феррейра
30
Алиссон
29
Назарина
14
Исаке
14
Исаке
29
Назарина
11
Невертон
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
11
Невертон
9
Элиас
2
Траоре
2
Траоре
9
Элиас
20
Гумни
2
Перейра
2
Перейра
20
Гумни
77
Пальма
14
Бенгтссон
14
Бенгтссон
77
Пальма
21
Родригес
10
Валемарк
10
Валемарк
21
Родригес
88
Исмахил
8
Голизаде
8
Голизаде
88
Исмахил
23
7
7
23
Остались в запасе
Шахтер
Лех
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Главный тренер
Арда Туран
35
Mateusz Pruchniewski
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
6
T. Ouma
ЦП
53
Sammy Dudek
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
Остались в запасе
35
Mateusz Pruchniewski
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
72
Mateusz Skrzypczak
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
6
T. Ouma
ЦП
53
Sammy Dudek
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Шахтер - Лех
2
1
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
7
Офсайды
0
2
Количество передач
481
378
Сейвы
5
1
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.43
2.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.86
-0.86

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Шахтер» против «Леха», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Лех»

«Шахтер» – «Лех»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Лех Шахтер
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