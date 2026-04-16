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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - Кристал Пэлас
Фиорентина - Кристал Пэлас: обзор матча 16 апреля 2026
Фиорентина
16.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
30'
А. Гюдмюндссон (П)
53'
Ч. Ндур
17'
И. Сарр
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Кристал Пэлас
Завершен
Желтая карточка
Роберто Пикколи
90'
+1
90'
+4'
Желтая карточка
Чер Ндур
87'
76'
Желтая карточка
Шади Рияд
(задержка игры)
Замена
Якопо Фаццини
️️️️➡️️
Манор Соломон
75'
Замена
Джованни Фаббиан
️️️️➡️️
Альберт Гюдмюндссон
75'
73'
Замена
Уилл Хьюз
️️️️➡️️
Йереми Пино
Замена
Луис Бальбо
️️️️➡️️
Робин Госенс
70'
Замена
Эдди Куадио
️️️️➡️️
Пьетро Комуццо
70'
Желтая карточка
Лука Раньери
67'
56'
Желтая карточка
Исмаила Сарр
(фол)
ГОЛ! 2:1!
Чер Ндур
Пас отдал
Манор Соломон
53'
Замена
Чер Ндур
️️️️➡️️
Николо Фаджоли
46'
46'
Замена
Йорген-Странд Ларсен
️️️️➡️️
Жан-Филипп Матета
Желтая карточка
Пьетро Комуццо
45'
+5
45'
+5'
41'
Замена
Шади Рияд
️️️️➡️️
Максенс Лакруа
Желтая карточка
Марин Понграчич
40'
40'
Желтая карточка
Йереми Пино
40'
Травма
Максенс Лакруа
30'
Замена
Жефферсон Лерма
️️️️➡️️
Адам Уортон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Альберт Гюдмюндссон
30'
29'
Травма
Адам Уортон
17'
ГОЛ! 0:1!
Исмаила Сарр
Пас отдал
Даниэль Муньос
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К)
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
44
Николо Фаджоли
АП
19
Манор Соломон
ЛВ
17
Джек Харрисон
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К)
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максенс Лакруа
ЦЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
15
Даичи Камада
АП
18
Исмаила Сарр
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фиорентина
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
62
Луис Бальбо
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
22
Якопо Фаццини
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
64
Lapo Deli
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
6
Раньери
3
Понграчич
15
Комуццо
21
Госенс
8
Мандрагора
17
Харрисон
44
Фаджоли
10
Гюдмюндссон
91
Пикколи
19
Соломон
3-2-1-3-1
1
Хендерсон
5
Лакруа
23
Канвот
3
Ричардс
2
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
10
Пино
15
Камада
18
Сарр
14
Матета
21
Госенс
62
Бальбо
62
Бальбо
21
Госенс
15
Комуццо
60
Куадио
60
Куадио
15
Комуццо
19
Соломон
22
Фаццини
22
Фаццини
19
Соломон
10
Гюдмюндссон
80
Фаббиан
80
Фаббиан
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
27
Ндур
27
Ндур
44
Фаджоли
5
Лакруа
18
Рияд
18
Рияд
5
Лакруа
10
Пино
19
Хьюз
19
Хьюз
10
Пино
20
Уортон
16
Лерма
16
Лерма
20
Уортон
14
Матета
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Матета
Остались в запасе
Фиорентина
Кристал Пэлас
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фиорентина - Кристал Пэлас
5
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
14
Офсайды
2
2
Количество передач
558
276
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.34
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Артемио Франки
Посещаемость:
21045
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1 : 2
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2 : 2
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Италия. Серия А, 37 тур
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