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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кристал Пэлас - Фиорентина
Кристал Пэлас - Фиорентина: обзор матча 09 апреля 2026
Кристал Пэлас
09.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Фиорентина
24'
Ж. Матета (П)
31'
Т. Митчелл
90'
И. Сарр
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Фиорентина
Завершен
Замена
Бреннан Джонсон
️️️️➡️️
Даичи Камада
90'
+4
Замена
Уилл Хьюз
️️️️➡️️
Адам Уортон
90'
+4
90'
+1
Замена
Роландо Мандрагора
️️️️➡️️
Николо Фаджоли
90'
+1
Замена
Giorgio Puzzoli
️️️️➡️️
Альберт Гюдмюндссон
ГОЛ! 3:0!
Исмаила Сарр
Пас отдал
Даичи Камада
90'
90'
+4'
Замена
Жефферсон Лерма
️️️️➡️️
Жан-Филипп Матета
83'
82'
Замена
Пьетро Комуццо
️️️️➡️️
Марин Понграчич
78'
Замена
Луис Бальбо
️️️️➡️️
Робин Госенс
78'
Замена
Якопо Фаццини
️️️️➡️️
Джек Харрисон
Желтая карточка
Крис Ричардс
(подножка)
76'
69'
Желтая карточка
Роберто Пикколи
(толчок)
Замена
Йереми Пино
️️️️➡️️
Эванн Гессан
65'
Травма
Эванн Гессан
64'
45'
+3'
ГОЛ! 2:0!
Тайрик Митчелл
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жан-Филипп Матета
24'
21'
Желтая карточка
Додо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К)
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Максенс Лакруа
ЦЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
15
Даичи Камада
АП
18
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К)
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
17
Джек Харрисон
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
59
Рио Кардинес
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
Фиорентина
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
62
Луис Бальбо
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
64
Lapo Deli
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
3
Ричардс
5
Лакруа
23
Канвот
3
Митчелл
2
Муньос
20
Уортон
15
Камада
18
Сарр
29
Гессан
14
Матета
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Додо
6
Раньери
3
Понграчич
21
Госенс
80
Фаббиан
27
Ндур
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
17
Харрисон
91
Пикколи
14
Матета
16
Лерма
16
Лерма
14
Матета
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
15
Камада
11
Джонсон
11
Джонсон
15
Камада
29
Гессан
10
Пино
10
Пино
29
Гессан
21
Госенс
62
Бальбо
62
Бальбо
21
Госенс
3
Понграчич
15
Комуццо
15
Комуццо
3
Понграчич
44
Фаджоли
8
Мандрагора
8
Мандрагора
44
Фаджоли
17
Харрисон
22
Фаццини
22
Фаццини
17
Харрисон
10
Гюдмюндссон
69
69
10
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Фиорентина
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
59
Рио Кардинес
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
59
Рио Кардинес
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
Остались в запасе
50
Пьетро Леонарделли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
64
Lapo Deli
ЦП
61
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Кристал Пэлас - Фиорентина
1
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
16
11
Офсайды
1
1
Количество передач
449
418
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
3.05
0.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
(Паланга)
Стадион:
Селхарст Парк
Посещаемость:
22775
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Англия. Премьер-лига, 37 тур
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2 : 2
17.05.2026
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Италия. Серия А, 37 тур
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