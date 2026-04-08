«Райо Вальекано» – АЕК: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 1.83

08 апреля 2026 8:18
Райо Вальекано - АЕК
09 апр. 2026, четверг 19:45 | Лига конференций, 1/4 финала
1.83
АЕК не проиграет (X2)
9 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Конференций испанский «Райо Вальекано» примет греческий АЕК. Гости подходят к игре в отличной форме и имеют преимущество в атаке.

«Райо Вальекано»

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей. В последних 5 играх «Райо Вальекано» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 0.80. В последней игре испанцы обыграли «Эльче» (1:0).

АЕК

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей и забивает в 7 из 9 последних. В последних 5 играх АЕК забил 2.00 гола в среднем и пропустил 0.80. Оборона выглядит надeжно. В последней игре греки обыграли «Олимпиакос» (1:0).

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Победа над «Эльче» (1:0) в последнем матче

АЕК

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
  • В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Победа над «Олимпиакосом» (1:0) в последнем матче

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – АЕК

АЕК находится в отличной форме: 12 из 14 матчей без поражений, мощная атака (2.00 гола за игру) и надeжная оборона. «Райо Вальекано» дома стабилен, но уступает гостям в атакующей мощи. Учитывая форму греков и их оборонительную стабильность, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш АЕКа.

Рекомендованные ставки

  • АЕК не проиграет (X2) – коэффициент 1.83
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Ланьков Роман
Лига Европы АЕК Райо Вальекано
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
18+
