09.04.2026, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-3-1
13
Баталья
3
Чаваррия
24
Лежен
5
Фелипе
2
Рацу
6
Сисс
17
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
12
Акомах
4-1-3-2
1
Стракоша
44
Релваш
2
Мукуди
12
Рота
3
Пилиос
20
Манталос
13
Пинеда
37
Перейра
11
Койта
25
Варга
9
Йович
18
Гарсия
18
Эспино
18
Эспино
18
Гарсия
17
Лопес
4
Диас
4
Диас
17
Лопес
19
де Фрутос
23
Валентин
23
Валентин
19
де Фрутос
7
Палазон
10
Камельо
10
Камельо
7
Палазон
12
Акомах
9
Алемао
9
Алемао
12
Акомах
20
Манталос
18
Марин
18
Марин
20
Манталос
37
Перейра
8
Гачинович
8
Гачинович
37
Перейра
11
Койта
7
Кутеса
7
Кутеса
11
Койта
25
Варга
90
Зини
90
Зини
25
Варга
Остались в запасе
Райо Вальекано
АЕК
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Райо Вальекано - АЕК
1
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
15
15
Офсайды
1
0
Количество передач
333
400
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.16
-0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «АЕК», 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «АЕК»
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Источник: «Бомбардир»