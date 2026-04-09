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  • «Райо Вальекано» – «АЕК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2026

«Райо Вальекано» – «АЕК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2026

9 апреля, 18:35
Райо Вальекано
09.04.2026, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
АЕК
2' И. Акомах 45+2' У. Лопес 74' И. Палазон (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Илиас Акомах
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
20
Петрос Манталос
(К) ЦП
37
Роберто Перейра
АП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
11
Абубакари Койта
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
25
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
АЕК
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
90
Зини
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
3
Чаваррия
24
Лежен
5
Фелипе
2
Рацу
6
Сисс
17
Лопес
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
12
Акомах
4-1-3-2
1
Стракоша
44
Релваш
2
Мукуди
12
Рота
3
Пилиос
20
Манталос
13
Пинеда
37
Перейра
11
Койта
25
Варга
9
Йович
18
Гарсия
18
Эспино
18
Эспино
18
Гарсия
17
Лопес
4
Диас
4
Диас
17
Лопес
19
де Фрутос
23
Валентин
23
Валентин
19
де Фрутос
7
Палазон
10
Камельо
10
Камельо
7
Палазон
12
Акомах
9
Алемао
9
Алемао
12
Акомах
20
Манталос
18
Марин
18
Марин
20
Манталос
37
Перейра
8
Гачинович
8
Гачинович
37
Перейра
11
Койта
7
Кутеса
7
Кутеса
11
Койта
25
Варга
90
Зини
90
Зини
25
Варга
Остались в запасе
Райо Вальекано
АЕК
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Райо Вальекано - АЕК
1
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
15
15
Офсайды
1
0
Количество передач
333
400
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.16
-0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «АЕК», 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «АЕК»

«Райо Вальекано» – «АЕК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций АЕК Райо Вальекано
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