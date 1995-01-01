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    Лех - состав

    Город Познань
    Дивизион Польша-Оранж Экстракласса
    Сайт http://www.lech.poznan.pl/
    Стадион Городской стадион
    Тренер Джон ван ден Бром
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    35 Беднарек Филип Польша Вра 30 12 0 0 1 0 € 0.25 млн.
    1 Рудько Артур Украина Вра 30 2 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    2 Перейра Жоэль Португалия Защ 26 14 1 3 3 0 -
    5 Ребошу Педру Португалия Защ 28 13 0 2 3 0 € 1.4 млн.
    16 Милич Антонио Хорватия Защ 28 10 0 0 1 1 € 0.5 млн.
    25 Дагерстол Филип Швеция Защ 26 9 0 1 0 0 € 2 млн.
    3 Дуглас Барри Шотландия Защ 33 7 0 0 1 0 € 1.8 млн.
    37 Шатка Любомир Словакия Защ 27 6 0 0 0 0 -
    44 Червински Алан Польша Защ 30 6 1 0 1 0 -
    18 Саламон Бартош Польша Защ 31 3 0 0 0 0 € 0.8 млн.
    20 Пингот Максимилиан Польша Защ 19 2 0 0 0 0 -
    30 Квеквескири Ника Грузия Пол 30 14 0 1 1 0 -
    6 Карлстрем Йеспер Швеция Пол 27 12 0 0 4 0 -
    22 Муравски Радослав Польша Пол 28 12 0 0 5 0 -
    24 Амарал Жоау Португалия Пол 31 11 2 1 0 0 -
    11 Мархвиньски Филип Польша Пол 21 10 1 1 2 0 -
    7 Соуза Афонсу Португалия Пол 22 4 1 1 0 0 € 2.5 млн.
    43 Козубал Антони Польша Пол 18 1 0 0 0 0 -
    21 Скурась Михал Польша Нап 23 14 6 1 1 0 -
    9 Ишак Микаэль Швеция Сирия Нап 29 13 8 4 1 0 € 1.2 млн.
    23 Шимчак Филип Польша Нап 20 13 1 1 1 0 -
    23 Вельде Кристоффер Норвегия Нап 23 12 5 4 2 0 -
    14 Цитаишвили Георгий Грузия Нап 22 9 0 1 0 0 € 1 млн.
    90 Собич Артур Польша Нап 32 4 0 0 0 0 € 0.55 млн.
    50 Ба Луа Адриэль Кот-д'Ивуар Нап 26 1 0 0 0 0 -
    31 Баковски Кшиштоф Польша Вра 20 - - - - - € 0.2 млн.
    27 Жуковски Матеуш Польша Защ 21 - - - - - € 2 млн.
    74 Антчак Якуб Польша Нап 18 - - - - - € 0.1 млн.
    Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 8
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