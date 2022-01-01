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Польша. Экстракласса
Команды
Лех
Состав
€ 45 млн
Лех - состав команды
Познань
Польша. Экстракласса
Стадион:
Городской стадион
Сайт:
http://www.lech.poznan.pl/
Тренер:
Джон ван ден Бром
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Лиш Матеуш
Вра
29
€ 2.5 млн
35
Mateusz Pruchniewski
Вра
-
15
Гургуль Михал
Защ
20
€ 4.5 млн
59
Йегбе Терри
Защ
25
€ 3 млн
2
Перейра Жоэль
Защ
29
€ 2 млн
3
Дуглас Алекс
Защ
25
€ 0.8 млн
20
Гумни Роберт
Защ
28
€ 0.8 млн
72
Скшипчак Матеуш
Защ
26
€ 0.6 млн
8
Моутинью Жоау
Защ
28
€ 0.6 млн
16
Милич Антонио
Защ
32
€ 0.5 млн
18
Саламон Бартош
Защ
35
€ 0.2 млн
43
Козубал Антони
Пол
22
€ 6 млн
4
Берггрен Густав
Пол
29
€ 2.5 млн
24
Ягелло Филип
Пол
29
€ 1 млн
5
Андерссон Элиас
Пол
30
€ 0.35 млн
22
Муравски Радослав
Пол
32
€ 0.35 млн
23
Gísli Thórdarson
Пол
-
6
Timothy Ouma
Пол
-
77
Пальма Луис
Нап
26
€ 4 млн
17
Саядманеш Аллахяр
Нап
25
€ 3.5 млн
10
Валемарк Патрик
Нап
24
€ 2.5 млн
21
Родригес Пабло
Нап
25
€ 2 млн
8
Голизаде Али
Нап
30
€ 2 млн
14
Бенгтссон Лео
Нап
28
€ 2 млн
11
Хаканс Даниэль
Нап
25
€ 1.5 млн
7
Аньеро Янник
Нап
23
€ 1.5 млн
9
Ишак Микаэль
Нап
33
€ 0.6 млн
Всего игроков: 27, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 9
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