Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|35
|Беднарек Филип
|Вра
|30
|12
|0
|0
|1
|0
|€ 0.25 млн.
|1
|Рудько Артур
|Вра
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|2
|Перейра Жоэль
|Защ
|26
|14
|1
|3
|3
|0
|-
|5
|Ребошу Педру
|Защ
|28
|13
|0
|2
|3
|0
|€ 1.4 млн.
|16
|Милич Антонио
|Защ
|28
|10
|0
|0
|1
|1
|€ 0.5 млн.
|25
|Дагерстол Филип
|Защ
|26
|9
|0
|1
|0
|0
|€ 2 млн.
|3
|Дуглас Барри
|Защ
|33
|7
|0
|0
|1
|0
|€ 1.8 млн.
|37
|Шатка Любомир
|Защ
|27
|6
|0
|0
|0
|0
|-
|44
|Червински Алан
|Защ
|30
|6
|1
|0
|1
|0
|-
|18
|Саламон Бартош
|Защ
|31
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.8 млн.
|20
|Пингот Максимилиан
|Защ
|19
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|30
|Квеквескири Ника
|Пол
|30
|14
|0
|1
|1
|0
|-
|6
|Карлстрем Йеспер
|Пол
|27
|12
|0
|0
|4
|0
|-
|22
|Муравски Радослав
|Пол
|28
|12
|0
|0
|5
|0
|-
|24
|Амарал Жоау
|Пол
|31
|11
|2
|1
|0
|0
|-
|11
|Мархвиньски Филип
|Пол
|21
|10
|1
|1
|2
|0
|-
|7
|Соуза Афонсу
|Пол
|22
|4
|1
|1
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|43
|Козубал Антони
|Пол
|18
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|21
|Скурась Михал
|Нап
|23
|14
|6
|1
|1
|0
|-
|9
|Ишак Микаэль
|Нап
|29
|13
|8
|4
|1
|0
|€ 1.2 млн.
|23
|Шимчак Филип
|Нап
|20
|13
|1
|1
|1
|0
|-
|23
|Вельде Кристоффер
|Нап
|23
|12
|5
|4
|2
|0
|-
|14
|Цитаишвили Георгий
|Нап
|22
|9
|0
|1
|0
|0
|€ 1 млн.
|90
|Собич Артур
|Нап
|32
|4
|0
|0
|0
|0
|€ 0.55 млн.
|50
|Ба Луа Адриэль
|Нап
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|31
|Баковски Кшиштоф
|Вра
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.2 млн.
|27
|Жуковски Матеуш
|Защ
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 2 млн.
|74
|Антчак Якуб
|Нап
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 8