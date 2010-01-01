Турниры:
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
Лига конференций (2022/2023), группа C
|1/16 финала
ответный матч
|23 февраля, четверг
|23:00
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|4 раунд
ответный матч
|25 августа, четверг
|21:30
|Дюделанж
|1:1
|Лех
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|21:30
|Лех
|4:1
|Викингур
|2 раунд
ответный матч
|28 июля, четверг
|20:00
|Динамо
|1:1
|Лех
|1/16 финала
первый матч
|16 февраля, четверг
|20:45
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|4 раунд
первый матч
|18 августа, четверг
|21:30
|Лех
|2:0
|Дюделанж
|3 раунд
первый матч
|4 августа, четверг
|21:45
|Викингур
|1:0
|Лех
|2 раунд
первый матч
|21 июля, четверг
|19:00
|Лех
|5:0
|Динамо
|6 тур
|3 ноября, четверг
|23:00
|Лех
|3:0
|Вильярреал
|5 тур
|27 октября, четверг
|19:45
|Аустрия
|1:1
|Лех
|4 тур
|13 октября, четверг
|22:00
|Хапоэль БШ
|1:1
|Лех
|3 тур
|6 октября, четверг
|19:45
|Лех
|0:0
|Хапоэль БШ
|2 тур
|15 сентября, четверг
|22:00
|Лех
|4:1
|Аустрия
|1 тур
|8 сентября, четверг
|19:45
|Вильярреал
|4:3
|Лех