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    Лех - результаты

    Город Познань
    Дивизион Польша-Оранж Экстракласса
    Сайт http://www.lech.poznan.pl/
    Стадион Городской стадион
    Тренер Джон ван ден Бром
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    1/16 финала
    ответный матч    		 23 февраля, четверг 23:00 Лех 1:0 Буде-Глимт
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 21:30 Дюделанж 1:1 Лех
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 21:30 Лех 4:1 Викингур
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 20:00 Динамо 1:1 Лех
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    1/16 финала
    первый матч    		 16 февраля, четверг 20:45 Буде-Глимт 0:0 Лех
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 21:30 Лех 2:0 Дюделанж
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 21:45 Викингур 1:0 Лех
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 19:00 Лех 5:0 Динамо
    Лига конференций (2022/2023), группа C
    6 тур
    		3 ноября, четверг 23:00 Лех 3:0 Вильярреал
    5 тур
    		27 октября, четверг 19:45 Аустрия 1:1 Лех
    4 тур
    		13 октября, четверг 22:00 Хапоэль БШ 1:1 Лех
    3 тур
    		6 октября, четверг 19:45 Лех 0:0 Хапоэль БШ
    2 тур
    		15 сентября, четверг 22:00 Лех 4:1 Аустрия
    1 тур
    		8 сентября, четверг 19:45 Вильярреал 4:3 Лех
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