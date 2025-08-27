Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Генк» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.55

27 августа 2025 10:49
Генк - Лех
28 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Генка»
Сделать ставку

28 августа на «Люминус Арене» в Бельгии состоится ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Генк» примет польский «Лех». Первая встреча завершилась разгромной победой бельгийского клуба 5:1, и теперь хозяева имеют комфортное преимущество перед ответной игрой.

«Генк»

Бельгийский клуб находится в отличной форме и показывает высокую результативность. В последних пяти встречах «Генк» забил 15 голов и пропустил лишь 5. Средние показатели составляют 3.00 забитого и 1.00 пропущенного за игру. Команда уверенно побеждает, а еe атака выглядит одной из самых эффективных на стадии плей-офф. Несмотря на поражение в национальном чемпионате от «Стандарда» (1:2), коллектив быстро вернулся к победам, одолев «Левен» и разгромив «Эйпен» в товарищеской игре. На своeм поле «Генк» традиционно играет с позиции силы и способен ещe раз подтвердить статус фаворита.

«Лех»

Польский клуб оказался в непростой ситуации после домашнего поражения 1:5. В последних пяти встречах «Лех» забил 6 голов и пропустил 11, что отражает текущие проблемы в обороне. В среднем команда пропускает по 2.20 мяча за игру, а серия из пяти матчей с пропущенными голами только подчeркивает слабые места защиты. В атаке «Лех» стабилен – забивает в 25 последних матчах подряд, однако этого не хватает, чтобы компенсировать ошибки у своих ворот. В национальном чемпионате команда также играет нестабильно, и против мощного соперника удержать даже ничью будет крайне сложно.

Факты о командах

«Генк»

  • В среднем: 3.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 11 последних матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних встречах
  • Уверенная победа 5:1 в первом матче

«Лех»

  • В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 25 последних встречах
  • Проблемы в обороне – 11 пропущенных за 5 игр

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
9
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
0.67
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:5
Лига Европы, 4 раунд
Лех
1 : 5
21.08.2025
Генк
Лига Европы, 3 раунд
Лех
1 : 2
16.08.2018
Генк
Лига Европы, 3 раунд
Генк
2 : 0
09.08.2018
Лех

Прогноз на матч

«Генк» подходит к матчу в статусе фаворита и имеет отличную форму. Даже несмотря на комфортное преимущество, хозяева вряд ли откажутся от атакующего стиля, который приносит результат. «Лех» постарается забить, чтобы сохранить интригу, но оборонительные ошибки гостей делают исход очевидным. Наиболее вероятен сценарий с победой бельгийцев и высокой результативностью, при этом поляки также способны отличиться.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Генка» – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.55
Победа «Генка»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Лех Генк
Другие прогнозы
27.08.2025
16:15
2.05
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Крылья Советов - Динамо
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
18:30
1.65
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Сочи - Краснодар
Победа «Краснодара»
27.08.2025
19:30
1.95
Лига Европы, 4 раунд
АЕК - Бранн
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
19:45
2.05
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах - Ференцварош
Победа «Карабаха»
27.08.2025
19:45
1.72
Лига конференций, 4 раунд
Рига - Спарта
Обе забьют
27.08.2025
20:45
1.80
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Балтика - ЦСКА
Победа ЦСКА
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 