28 августа на «Люминус Арене» в Бельгии состоится ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Генк» примет польский «Лех». Первая встреча завершилась разгромной победой бельгийского клуба 5:1, и теперь хозяева имеют комфортное преимущество перед ответной игрой.

«Генк»

Бельгийский клуб находится в отличной форме и показывает высокую результативность. В последних пяти встречах «Генк» забил 15 голов и пропустил лишь 5. Средние показатели составляют 3.00 забитого и 1.00 пропущенного за игру. Команда уверенно побеждает, а еe атака выглядит одной из самых эффективных на стадии плей-офф. Несмотря на поражение в национальном чемпионате от «Стандарда» (1:2), коллектив быстро вернулся к победам, одолев «Левен» и разгромив «Эйпен» в товарищеской игре. На своeм поле «Генк» традиционно играет с позиции силы и способен ещe раз подтвердить статус фаворита.

«Лех»

Польский клуб оказался в непростой ситуации после домашнего поражения 1:5. В последних пяти встречах «Лех» забил 6 голов и пропустил 11, что отражает текущие проблемы в обороне. В среднем команда пропускает по 2.20 мяча за игру, а серия из пяти матчей с пропущенными голами только подчeркивает слабые места защиты. В атаке «Лех» стабилен – забивает в 25 последних матчах подряд, однако этого не хватает, чтобы компенсировать ошибки у своих ворот. В национальном чемпионате команда также играет нестабильно, и против мощного соперника удержать даже ничью будет крайне сложно.

Факты о командах

«Генк»

В среднем: 3.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 11 последних матчах подряд

Пропускает в 4 последних встречах

Уверенная победа 5:1 в первом матче

«Лех»

В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 матчах подряд

Забивает в 25 последних встречах

Проблемы в обороне – 11 пропущенных за 5 игр

Прогноз на матч

«Генк» подходит к матчу в статусе фаворита и имеет отличную форму. Даже несмотря на комфортное преимущество, хозяева вряд ли откажутся от атакующего стиля, который приносит результат. «Лех» постарается забить, чтобы сохранить интригу, но оборонительные ошибки гостей делают исход очевидным. Наиболее вероятен сценарий с победой бельгийцев и высокой результативностью, при этом поляки также способны отличиться.

