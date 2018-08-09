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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Лех
Генк - Лех: обзор матча 09 августа 2018
Генк
09.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Лех
44'
Р. Малиновский
56'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Лех
74'
Желтая карточка
В. Костевич
ГОЛ! 2:0!
М. Саматта
56'
ГОЛ! 1:0!
Р. Малиновский
Пас отдал
А. Посуэло
44'
25'
Желтая карточка
М. Макушевски
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
6
Лукаш Тралка
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Лех
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
2-3-3
20
Вукович
21
Уронен
6
Деваст
8
Посуэло
17
Малиновский
16
Берге
25
Саматта
77
Ндонгала
10
Троссард
1-3-1
1
Бурич
21
Костевич
7
Йевтич
6
Тралка
17
Макушевски
9
Гюткьяер
Остались в запасе
Генк
Лех
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Остались в запасе
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Генк - Лех
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
1 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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