На «Райко Митич» сербская «Црвена Звезда» примет польский «Лех» в ответной игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. После уверенной победы в гостях 3:1 хозяева находятся в выгодной позиции, но при поддержке своих болельщиков наверняка постараются вновь сыграть активно в атаке. «Лех» же обязан идти вперeд, ведь отыгрывать два мяча в Белграде – задача крайне непростая.

«Црвена Звезда»

Команда демонстрирует впечатляющую форму: 6 побед подряд, в том числе 3 в Лиге чемпионов. В последних 5 матчах она забила 17 мячей (в среднем 3,4 за игру) и пропустила всего 3. В атаке выделяются быстрые фланги и умение вскрывать оборону соперника за счeт комбинационной игры. При этом «Црвена Звезда» сохраняет баланс между атакой и обороной, что подтверждает средний показатель пропущенных голов – 0,6 за матч. Домашнее поле и комфортное преимущество дают команде возможность играть уверенно, но не расслабляться.

«Лех»

Польский клуб тоже идeт без поражений в последних 6 выездных матчах Лиги чемпионов, что говорит о хорошей адаптации к чужим стадионам. За последние 5 матчей команда забила 15 мячей (в среднем 3 за игру), но и пропустила 8. «Лех» отличился в 22 последних встречах, что говорит о стабильности в атаке, однако проблемная оборона (1,6 пропущенного гола за игру) может сыграть ключевую роль в Белграде. Для выхода дальше полякам нужно играть максимально агрессивно, что откроет зоны для контратак хозяев.

Факты о командах

«Црвена Звезда»

Побеждает в 6 последних матчах

Забивает в 10 матчах подряд

Средняя результативность – 3,4 гола за игру

«Лех»

Не проигрывает в 6 последних выездных матчах ЛЧ

Забивает в 22 матчах подряд

Среднее количество пропущенных – 1,6 гола за игру

Прогноз на матч

С учeтом формы обеих команд и результата первого матча, сценарий встречи видится открытым: «Лех» обязан атаковать, а «Црвена Звезда» может использовать это для быстрых выпадов. Вероятен обмен голами, но класс и стабильность хозяев на своeм поле должны обеспечить им ещe одну победу. Оптимальным выбором выглядит ставка на успех «Црвены Звезды» в сочетании с высокой вероятностью результативного матча.

Рекомендованные ставки