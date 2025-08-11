Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Црвена Звезда» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.72

11 августа 2025 9:09
Црвена Звезда - Лех
12 авг. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Црвены Звезды»
Сделать ставку

На «Райко Митич» сербская «Црвена Звезда» примет польский «Лех» в ответной игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. После уверенной победы в гостях 3:1 хозяева находятся в выгодной позиции, но при поддержке своих болельщиков наверняка постараются вновь сыграть активно в атаке. «Лех» же обязан идти вперeд, ведь отыгрывать два мяча в Белграде – задача крайне непростая.

«Црвена Звезда»

Команда демонстрирует впечатляющую форму: 6 побед подряд, в том числе 3 в Лиге чемпионов. В последних 5 матчах она забила 17 мячей (в среднем 3,4 за игру) и пропустила всего 3. В атаке выделяются быстрые фланги и умение вскрывать оборону соперника за счeт комбинационной игры. При этом «Црвена Звезда» сохраняет баланс между атакой и обороной, что подтверждает средний показатель пропущенных голов – 0,6 за матч. Домашнее поле и комфортное преимущество дают команде возможность играть уверенно, но не расслабляться.

«Лех»

Польский клуб тоже идeт без поражений в последних 6 выездных матчах Лиги чемпионов, что говорит о хорошей адаптации к чужим стадионам. За последние 5 матчей команда забила 15 мячей (в среднем 3 за игру), но и пропустила 8. «Лех» отличился в 22 последних встречах, что говорит о стабильности в атаке, однако проблемная оборона (1,6 пропущенного гола за игру) может сыграть ключевую роль в Белграде. Для выхода дальше полякам нужно играть максимально агрессивно, что откроет зоны для контратак хозяев.

Факты о командах

«Црвена Звезда»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Средняя результативность – 3,4 гола за игру

«Лех»

  • Не проигрывает в 6 последних выездных матчах ЛЧ
  • Забивает в 22 матчах подряд
  • Среднее количество пропущенных – 1,6 гола за игру

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 3 раунд
Црвена Звезда
1 : 1
12.08.2025
Лех
Лига чемпионов, 3 раунд
Лех
1 : 3
06.08.2025
Црвена Звезда

Прогноз на матч

С учeтом формы обеих команд и результата первого матча, сценарий встречи видится открытым: «Лех» обязан атаковать, а «Црвена Звезда» может использовать это для быстрых выпадов. Вероятен обмен голами, но класс и стабильность хозяев на своeм поле должны обеспечить им ещe одну победу. Оптимальным выбором выглядит ставка на успех «Црвены Звезды» в сочетании с высокой вероятностью результативного матча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Црвены Звезды» – коэффициент 1.72
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.72
Победа «Црвены Звезды»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Лех Црвена Звезда
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 