Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лех» – «Орхус»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

28 июля 2026 9:58
Лех - Орхус
29 июл. 2026, среда 20:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Леха»
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между польским «Лехом» и датским «Орхусом» пройдет 29 июля 2026 года в Познани на Городском стадионе. Первая встреча завершилась разгромной победой хозяев этого матча со счетом 4:1, что дает им колоссальное преимущество перед ответной игрой. «Лех» подходит к матчу в феноменальной форме – 16 матчей без поражений, мощная атака (2.80 гола в среднем за последние пять игр) и надежная оборона (0.60 пропущенных). «Орхус», напротив, после разгрома в первом матче должен будет отыгрывать три мяча, что практически нереально, несмотря на их неплохую атакующую статистику в чемпионате. Сможет ли датский клуб сотворить чудо и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Лех» уверенно оформит проход в следующий раунд, даже не прикладывая максимум усилий? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему ответный матч может стать формальностью?

Кто победит в матче

«Лех» подходит к ответной игре с огромным психологическим и турнирным преимуществом. Команда не проигрывает в 16 последних матчах, а в последних пяти встречах забила 14 голов (в среднем 2.80 за игру) и пропустила всего три (0.60 в среднем). В первом матче поляки разгромили «Орхус» на его поле, показав полное превосходство как в атаке, так и в обороне. Домашняя поддержка на Городском стадионе должна помочь сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб решит дать отдых лидерам. «Лех» забивает в 11 из 13 последних матчей, а их защита редко пропускает, что делает их абсолютным фаворитом. Даже при минимальной активности они способны забить как минимум один гол, что сделает задачу гостей невыполнимой.

«Орхус» после разгрома в первой игре находится в тяжелой психологической ситуации. Датчане пропустили четыре мяча и показали слабость защиты, которая в среднем пропускает 1.20 гола за последние пять игр. В атаке «Орхус» действует неплохо (1.80 гола в среднем за игру) и забивает в восьми последних матчах, но против организованной обороны «Леха» им будет крайне сложно забить даже один гол, не говоря уже о трех. В чемпионате Дании команда играет стабильно, но уровень еврокубков выше, и первый матч показал разницу в классе. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Отыграть три мяча в Познани – задача почти нереальная, особенно против команды, которая не проигрывает с начала года.

С учетом всех факторов мы считаем, что победа «Леха» в этом матче является практически безальтернативным исходом. Даже если хозяева не будут играть на полную мощь, они должны как минимум не проиграть, а скорее всего, добьются победы. «Орхус» может забить гол престижа, но этого будет недостаточно, чтобы переломить ход противостояния.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этих команд «Лех» разгромил «Орхус» со счетом 4:1, что дает полякам колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Леха» (16 матчей без поражений, 2.80 гола за игру) и слабость обороны «Орхуса» (1.20 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны уверенно побеждать и в ответной встрече. «Орхус» забивает регулярно, но их защита не справляется с атакующей мощью соперника.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
1
4
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 2 раунд
Орхус
1 : 4
21.07.2026
Лех
Лига чемпионов, 2 раунд
Орхус
1 : 4
21.07.2026
Лех

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лех
1
Матеуш Лис
ВР
15
Михал Гургуль
ЛЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
27
Wojciech Mońka
ЦЗ
2
Жоэл Перейра
ПЗ
43
Антони Козубаль
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Луис Пальма
ЦП
21
Пабло Родригес Пабло Родригес
ЦП
10
Патрик Волемарк
ЦП
9
Микаэль Исхак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Каль
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
39
Frederik Emmery Søgaard
ЛП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
11
Гифт Линкс
ПП
23
Микаэль Андерсон
ЦФ
31
Tobias Bech Tobias Bech
ЦФ
8
Себастиан Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
4-5-1
1
Лис
15
Гургуль
59
Йегбе
27
Mońka
2
Перейра
22
Муравски
77
Пальма
21
Пабло Родригес
10
Волемарк
43
Козубаль
9
Исхак
3-4-3
1
Хансен
19
Каль
5
Тингагер
40
Йенсен-Аббью
11
Линкс
10
Арнстад
4
Кнудсен
39
Emmery Søgaard
8
Йоргенсен
31
Tobias Bech
23
Андерсон
Остались в запасе
Лех
Орхус
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Глен Риддерсхолм

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Лех» сумеет обыграть «Орхус» с разницей как минимум в два мяча в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, используя преимущество домашнего поля, мощную атаку и комфортный задел в три мяча. Хозяева могут позволить себе экономить силы, но их класс должен сказаться даже при неполной нагрузке. Гости, скорее всего, попытаются забить, но их защита не выдержит давления, и хозяева реализуют свои моменты. Учитывая, что «Лех» забивает в среднем 2.80 гола за матч, а «Орхус» пропускает 1.20, победа хозяев выглядит обоснованной. Ставка на победу «Леха» за 1.72 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Лехом» и «Орхусом» состоится 29 июля 2026 года в Познани на Городском стадионе и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Лех» – «Орхус»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

1.72
Победа «Леха»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Орхус Лех
Другие прогнозы
28.07.2026
17:00
2.10
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи - Нефтяник
Победа «Нефтяника» с форой (-2.5)
28.07.2026
18:00
2.20
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС - Сабах
Победа «Сабаха»
28.07.2026
19:00
2.30
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кристалл-МЭЗТ - Салют
Победа «Салюта» с форой (-1.5)
28.07.2026
19:00
1.80
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн - Мьеллбю
Победа «Мьеллбю» с форой (-1)
28.07.2026
20:00
1.65
Россия. Кубок, 1/32 финала
2DROTS - Орел
Победа «2Drots» с форой (-1.5)
28.07.2026
20:00
1.95
Лига конференций, 2 раунд
Рига - Вардар
Победа «Риги» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+