Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между польским «Лехом» и датским «Орхусом» пройдет 29 июля 2026 года в Познани на Городском стадионе. Первая встреча завершилась разгромной победой хозяев этого матча со счетом 4:1, что дает им колоссальное преимущество перед ответной игрой. «Лех» подходит к матчу в феноменальной форме – 16 матчей без поражений, мощная атака (2.80 гола в среднем за последние пять игр) и надежная оборона (0.60 пропущенных). «Орхус», напротив, после разгрома в первом матче должен будет отыгрывать три мяча, что практически нереально, несмотря на их неплохую атакующую статистику в чемпионате. Сможет ли датский клуб сотворить чудо и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Лех» уверенно оформит проход в следующий раунд, даже не прикладывая максимум усилий? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему ответный матч может стать формальностью?

Кто победит в матче

«Лех» подходит к ответной игре с огромным психологическим и турнирным преимуществом. Команда не проигрывает в 16 последних матчах, а в последних пяти встречах забила 14 голов (в среднем 2.80 за игру) и пропустила всего три (0.60 в среднем). В первом матче поляки разгромили «Орхус» на его поле, показав полное превосходство как в атаке, так и в обороне. Домашняя поддержка на Городском стадионе должна помочь сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб решит дать отдых лидерам. «Лех» забивает в 11 из 13 последних матчей, а их защита редко пропускает, что делает их абсолютным фаворитом. Даже при минимальной активности они способны забить как минимум один гол, что сделает задачу гостей невыполнимой.

«Орхус» после разгрома в первой игре находится в тяжелой психологической ситуации. Датчане пропустили четыре мяча и показали слабость защиты, которая в среднем пропускает 1.20 гола за последние пять игр. В атаке «Орхус» действует неплохо (1.80 гола в среднем за игру) и забивает в восьми последних матчах, но против организованной обороны «Леха» им будет крайне сложно забить даже один гол, не говоря уже о трех. В чемпионате Дании команда играет стабильно, но уровень еврокубков выше, и первый матч показал разницу в классе. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Отыграть три мяча в Познани – задача почти нереальная, особенно против команды, которая не проигрывает с начала года.

С учетом всех факторов мы считаем, что победа «Леха» в этом матче является практически безальтернативным исходом. Даже если хозяева не будут играть на полную мощь, они должны как минимум не проиграть, а скорее всего, добьются победы. «Орхус» может забить гол престижа, но этого будет недостаточно, чтобы переломить ход противостояния.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этих команд «Лех» разгромил «Орхус» со счетом 4:1, что дает полякам колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Леха» (16 матчей без поражений, 2.80 гола за игру) и слабость обороны «Орхуса» (1.20 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны уверенно побеждать и в ответной встрече. «Орхус» забивает регулярно, но их защита не справляется с атакующей мощью соперника.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 4 Забитых мячей 1 4 В среднем за матч 1 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига чемпионов, 2 раунд Орхус 1 : 4 Лех Лига чемпионов, 2 раунд Орхус 1 : 4 Лех

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Лех» сумеет обыграть «Орхус» с разницей как минимум в два мяча в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, используя преимущество домашнего поля, мощную атаку и комфортный задел в три мяча. Хозяева могут позволить себе экономить силы, но их класс должен сказаться даже при неполной нагрузке. Гости, скорее всего, попытаются забить, но их защита не выдержит давления, и хозяева реализуют свои моменты. Учитывая, что «Лех» забивает в среднем 2.80 гола за матч, а «Орхус» пропускает 1.20, победа хозяев выглядит обоснованной. Ставка на победу «Леха» за 1.72 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Лехом» и «Орхусом» состоится 29 июля 2026 года в Познани на Городском стадионе и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.