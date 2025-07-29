30 июля на стадионе «Копавогсволлюр» в Исландии пройдeт ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Брейдаблик» примет польский «Лех». После разгромного поражения в первой встрече (1:7) хозяевам нужно не столько отыгрывать счeт, сколько постараться сохранить лицо перед своими болельщиками. В такой ситуации важна не только форма, но и настрой команд.

«Брейдаблик»

Исландский клуб пытается компенсировать нехватку опыта в еврокубках за счeт командной сыгранности и дисциплины. Несмотря на унизительное поражение в первом матче, «Брейдаблик» остаeтся довольно крепким коллективом, особенно в домашних матчах: команда не проигрывает на своeм поле в 5 из 7 последних встреч. В атаке работает связка, приносящая результат – 8 голов в 5 последних играх. Но оборона продолжает быть ахиллесовой пятой: 9 пропущенных мячей за тот же отрезок, в среднем почти 2 за матч.

«Лех»

Польский клуб устроил настоящее уничтожение в первой встрече, забив 7 мячей и фактически сняв все вопросы о победителе дуэли. Однако общий игровой баланс у «Леха» не идеален – команда регулярно пропускает (12 голов в 5 матчах), в том числе от не самых топовых соперников. Несмотря на это, «Лех» демонстрирует яркую игру в атаке: 14 забитых голов в последних 5 матчах, результативная серия продолжается уже 19 матчей подряд. Даже в выездных встречах команда остаeтся опасной.

Факты о командах

«Брейдаблик»

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

В среднем забивает 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Забивает в 4 матчах подряд

«Лех»

Не проигрывает в 5 последних выездных матчах ЛЧ

Забивает в 19 матчах подряд

В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.40 гола за игру

Прогноз на матч

Даже несмотря на разгром в первой игре, «Брейдаблик» способен оказать сопротивление дома. Однако «Лех» не будет отсиживаться в обороне – атака поляков работает стабильно, а мотивация продолжить результативную серию высока. При этом оборона обеих команд уязвима, особенно при быстрых выпадах. Это открывает возможности для результативного футбола и взаимных голевых моментов.

Рекомендованные ставки