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«Брейдаблик» – «Лех»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.75

29 июля 2025 10:43
Брейдаблик - Лех
30 июл. 2025, среда 21:30 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.75
Обе команды забьют
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30 июля на стадионе «Копавогсволлюр» в Исландии пройдeт ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Брейдаблик» примет польский «Лех». После разгромного поражения в первой встрече (1:7) хозяевам нужно не столько отыгрывать счeт, сколько постараться сохранить лицо перед своими болельщиками. В такой ситуации важна не только форма, но и настрой команд.

«Брейдаблик»

Исландский клуб пытается компенсировать нехватку опыта в еврокубках за счeт командной сыгранности и дисциплины. Несмотря на унизительное поражение в первом матче, «Брейдаблик» остаeтся довольно крепким коллективом, особенно в домашних матчах: команда не проигрывает на своeм поле в 5 из 7 последних встреч. В атаке работает связка, приносящая результат – 8 голов в 5 последних играх. Но оборона продолжает быть ахиллесовой пятой: 9 пропущенных мячей за тот же отрезок, в среднем почти 2 за матч.

«Лех»

Польский клуб устроил настоящее уничтожение в первой встрече, забив 7 мячей и фактически сняв все вопросы о победителе дуэли. Однако общий игровой баланс у «Леха» не идеален – команда регулярно пропускает (12 голов в 5 матчах), в том числе от не самых топовых соперников. Несмотря на это, «Лех» демонстрирует яркую игру в атаке: 14 забитых голов в последних 5 матчах, результативная серия продолжается уже 19 матчей подряд. Даже в выездных встречах команда остаeтся опасной.

Факты о командах

«Брейдаблик»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • В среднем забивает 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Забивает в 4 матчах подряд

«Лех»

  • Не проигрывает в 5 последних выездных матчах ЛЧ
  • Забивает в 19 матчах подряд
  • В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
7
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  7:1
Лига чемпионов, 2 раунд
Лех
7 : 1
22.07.2025
Брейдаблик

Прогноз на матч

Даже несмотря на разгром в первой игре, «Брейдаблик» способен оказать сопротивление дома. Однако «Лех» не будет отсиживаться в обороне – атака поляков работает стабильно, а мотивация продолжить результативную серию высока. При этом оборона обеих команд уязвима, особенно при быстрых выпадах. Это открывает возможности для результативного футбола и взаимных голевых моментов.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.75
Обе команды забьют
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Лех Брейдаблик
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