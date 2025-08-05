Введите ваш ник на сайте
«Лех» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 2.10

05 августа 2025 8:20
Лех - Црвена Звезда
06 авг. 2025, среда 21:30 | Лига чемпионов, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
6 августа на стадионе «Лех Арена» в Польше состоится важный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся польский «Лех» и сербская «Црвена Звезда». Оба клуба демонстрируют хорошую форму на старте сезона и нацелены на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Мы рассмотрим последние результаты команд и дадим прогноз на этот интересный матч.

«Лех»

«Лех» подходит к этому матчу в хорошем настроении после победы 1:0 в Лиге чемпионов над «Брейдабликом». В последних пяти играх команда забила 15 голов и пропустила 9. В атаке польский клуб действует уверенно, однако оборона остаeтся уязвимой, пропуская в среднем 1.8 гола за игру. В матчах Лиги чемпионов «Лех» забивает стабильно, но его защита часто даeт сбои, что может стать проблемой в игре с сильным «Црвеной Звездой».

Преимущество «Леха» заключается в атакующих действиях, и команда стремится использовать свою агрессивную игру на поле. Особенно стоит отметить, что клуб забивает в 21 матче подряд, что подчеркивает его стабильность в атаке.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» в последние годы не теряет позиции в Лиге чемпионов, и сейчас команда выглядит сильной на фоне соперников. В последних пяти играх команда забила 18 голов и пропустила всего 6. Примечательно, что в последних играх Лиги чемпионов «Црвена Звезда» выглядит более сбалансированной, успешно забивая и ограничивая соперников в атаке. В последнем матче Лиги чемпионов «Црвена Звезда» уверенно обыграла «Линкольн» с результатом 5:1.

Главное преимущество «Црвены Звезды» – это стабильность в защите, которая позволяет команде пропускать в среднем только 1 гол за матч, и великолепная форма нападающих, которые регулярно забивают. В последние 11 матчах «Црвена Звезда» не проигрывает, что демонстрирует их уверенность на международной арене.

Факты о командах

«Лех»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 3 гола за матч.

  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.8 гола за матч.

  • Не проигрывает в 3 последних матчах на домашнем стадионе.

«Црвена Звезда»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 3.6 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.2 гола за матч.
  • Не проигрывает в последних 9 матчах во всех турнирах.

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 3 раунд
Црвена Звезда
1 : 1
12.08.2025
Лех
Лига чемпионов, 3 раунд
Лех
1 : 3
06.08.2025
Црвена Звезда

Прогноз на матч «Лех» – «Црвена Звезда»

Судя по текущей форме обеих команд, нас ожидает весьма конкурентный матч. «Лех» будет стремиться доминировать на домашнем стадионе, используя свою атакующую мощь, однако уязвимость в защите может сыграть против них. В свою очередь, «Црвена Звезда», будучи сбалансированным коллективом с отличной защитой и сильной атакой, будет пытаться контролировать игру и воспользоваться ошибками польской команды.

Ожидается, что матч будет динамичным, с множеством атакующих действий, но с преимуществом «Црвены Звезды», которая более сбалансирована и уверена в своих силах. «Лех» будет стараться забить на своeм поле, но на данный момент «Црвена Звезда» выглядит более готовой к этому вызову.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Црвены Звезды» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05

Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Црвена Звезда Лех
Рекомендуем
