21 августа 2025 года в 21:30 по Москве состоится матч плей-офф раунда Лиги чемпионов. На Городском стадионе Познани местный «Лех» сыграет с представителем чемпионата Бельгии – «Генком».

«Лех»

В национальном чемпионате после четырeх туров «Лех» набрал лишь 7 очков (2 победы, 1 ничья, 1 поражение), занимая девятое место в таблице. Поражение в Суперкубке Польши от «Легии» (1:2) также не добавило оптимизма. В еврокубках «Лех» стартовал со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, уверенно разгромив исландский «Брейдаблик», но в третьем раунде уступил «Црвене Звезде».

Последние три игры:

Лех – Корона Кельце 1:1

Црвена Звезда – Лех 1:3

Лех – Гурник Забже 2:1

«Генк»

Встреча с «Лехом» станет для «Генка» первой в еврокубках в этом сезоне, что может быть как преимуществом (свежесть игроков), так и недостатком (отсутствие международного ритма). В прошлом сезоне «Генк» занял третье место в чемпионате Бельгии.

Последние три игры:

Ауд-Хеверле Левен – Генк 1:2

Стандард – Генк 2:1

Генк – Антверпен 1:1

Очные встречи:

Лех – Генк 1:2

Генк – Лех 2:0

Прогноз на матч «Лех» – «Генк»

Обе команды далеки от оптимальной формы, но стараются играть в атакующий

футбол. Считаем, что соперники порадуют неплохой результативностью.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.59. Прогноз на точный счет – 1:2.