27.08.2026, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Завершен
Составы команд
Иберия 1999
Иберия 1999
4-1-2-1-2
31
Макаридзе
5
Джинджолава
25
Амисулашвили
4
Селимович
40
Кобуладзе
14
Абдуллахи Альхассан
8
Кардава
6
Дадиани
19
Сихарулашвили
10
Начкебия
17
3-1-2-2-2
50
Абрамович
23
Монтойя
5
Виталь
4
Кобаяси
6
Романчук
15
Войтушек
19
Клинге
11
Имас
10
Агбонифо
99
Прелец
7
Шмит
31
Макаридзе
1
1
31
Макаридзе
40
Кобуладзе
22
22
40
Кобуладзе
6
Дадиани
27
Куция
27
Куция
6
Дадиани
19
Сихарулашвили
18
18
19
Сихарулашвили
17
9
Дзагания
9
Дзагания
17
7
Шмит
27
Консейсау
27
Консейсау
7
Шмит
11
Имас
61
61
11
Имас
6
Романчук
8
8
6
Романчук
99
Прелец
17
17
99
Прелец
10
Агбонифо
30
30
10
Агбонифо
Остались в запасе
Иберия 1999
Ягеллония
30
N. Bochorishvili
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦП
29
L. Chikhladze
ЦФ
1
Michał Perchel
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
30
N. Bochorishvili
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦП
29
L. Chikhladze
ЦФ
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Иберия 1999 - Ягеллония
4
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
16
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
7
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Иберия 1999» против «Ягеллонии», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»