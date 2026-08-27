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  • «Иберия 1999» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Иберия 1999» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 17:59
Иберия 1999
27.08.2026, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Завершен
Ягеллония
31' Х. Имас (П) 70' А. Клинге
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иберия 1999
31
Георгий Макаридзе
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
8
Бакар Кардава
ЦП
6
Николоз Дадиани
ЦП
19
Ника Сихарулашвили
АП
10
Звиад Начкебия
ЛФ
17
S. Ende
ЦФ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
23
Гильерме Монтойя
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
6
Тарас Романчук
ОП
15
Норберт Войтушек
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
11
Хесус Имас
АП
7
Каетан Шмит
ЛФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Иберия 1999
1
Tornike Megrelishvili
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
30
N. Bochorishvili
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
23
Эльдар Гулиев
ЦП
18
Lucas Cafe
ЦП
9
Амиран Дзагания
ЦФ
29
L. Chikhladze
ЦФ
Ягеллония
1
Michał Perchel
ВР
61
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
2
Cezary Polak
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
30
O. Sow
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Макаридзе
5
Джинджолава
25
Амисулашвили
4
Селимович
40
Кобуладзе
14
Абдуллахи Альхассан
8
Кардава
6
Дадиани
19
Сихарулашвили
10
Начкебия
17
3-1-2-2-2
50
Абрамович
23
Монтойя
5
Виталь
4
Кобаяси
6
Романчук
15
Войтушек
19
Клинге
11
Имас
10
Агбонифо
99
Прелец
7
Шмит
31
Макаридзе
1
1
31
Макаридзе
40
Кобуладзе
22
22
40
Кобуладзе
6
Дадиани
27
Куция
27
Куция
6
Дадиани
19
Сихарулашвили
18
18
19
Сихарулашвили
17
9
Дзагания
9
Дзагания
17
7
Шмит
27
Консейсау
27
Консейсау
7
Шмит
11
Имас
61
61
11
Имас
6
Романчук
8
8
6
Романчук
99
Прелец
17
17
99
Прелец
10
Агбонифо
30
30
10
Агбонифо
Остались в запасе
Иберия 1999
Ягеллония
30
N. Bochorishvili
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦП
29
L. Chikhladze
ЦФ
1
Michał Perchel
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
30
N. Bochorishvili
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦП
29
L. Chikhladze
ЦФ
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Иберия 1999 - Ягеллония
4
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
16
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
7
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Иберия 1999» против «Ягеллонии», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Иберия 1999»«Ягеллония»

«Иберия 1999» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ягеллония Иберия 1999
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