Матч плей-офф Лиги Европы между польской «Ягеллонией» и грузинской «Иберией 1999» пройдет 20 августа в Белостоке на стадионе «Мейски». Хозяева подходят к решающему противостоянию в отличной форме – они не проигрывают в 14 из 16 последних матчей и забивают в восьми из десяти встреч, тогда как гости также демонстрируют неплохую результативность, но испытывают серьезные проблемы в обороне, пропуская в 10 из 12 последних матчей. Команды встречаются впервые, и для обеих этот матч – шаг к групповому этапу Лиги Европы. Кто же сумеет сделать первый шаг к успеху – хозяева, которые полагаются на поддержку трибун и стабильность, или гости, которые делают ставку на атакующий футбол?

Кто победит в матче

В пользу «Ягеллонии» говорит их впечатляющая стабильность и опыт еврокубковых матчей. Польский клуб не проигрывает в 14 из 16 последних матчей, забивает в восьми из десяти встреч, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола и пропускает 1,00 гола. В предыдущем раунде квалификации «Ягеллония» успешно прошла шотландский «Рейнджерс» (2-1 дома и 1-1 на выезде), что подтверждает ее умение играть против серьезных соперников. В чемпионате Польши команда также выглядит уверенно, несмотря на недавнее поражение от «Видзева» (0-2). Однако стоит отметить, что «Ягеллония» пропускает в четырех последних матчах, что может дать шанс «Иберии» на гол. Домашняя поддержка и статус фаворита дают хозяевам преимущество, но их оборона небезупречна.

«Иберия 1999» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр грузинский клуб забивает 1,80 гола, что выше показателей хозяев. Однако защита гостей выглядит крайне уязвимой – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В квалификации Лиги Европы «Иберия» уверенно прошла североирландский «Ларн» (2-1 и 0-0), а в чемпионате Грузии показывает нестабильные результаты. В очных встречах команды ранее не пересекались, что лишает их возможности опереться на исторические результаты, но опыт игры в еврокубках у грузинского клуба меньше, чем у «Ягеллонии».

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Ягеллония» имеет преимущество в стабильности и опыте, а также играет на своем поле. «Иберия» опасна в атаке, но ее оборона слишком уязвима, чтобы сдержать давление хозяев. Учитывая эти факторы, «Ягеллония» выглядит фаворитом, хотя гости способны забить.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Ягеллонии» впечатляет – 14 матчей без поражений из 16 и успешный проход «Рейнджерса» в предыдущем раунде. «Иберия» же, несмотря на атакующий потенциал, имеет серьезные проблемы в обороне, пропуская в 10 из 12 последних матчей. Учитывая разницу в классе и опыте, польский клуб является фаворитом.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 6 Забитых мячей 1 3 В среднем за матч 0.5 4:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Ягеллония 4 : 0 Иберия 1999 Лига Европы, 4 раунд Иберия 1999 1 : 2 Ягеллония Лига Европы, 4 раунд Ягеллония 4 : 0 Иберия 1999

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Ягеллонии» с разницей минимум в два мяча. Хозяева находятся в отличной форме (14 матчей без поражений из 16), имеют опыт успешных выступлений в еврокубках и играют на своем поле. Гости, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и уступают в классе. Ожидаем, что «Ягеллония» продолжит свою победную серию в еврокубках и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Ягеллонии» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Ягеллонией» и «Иберией 1999» состоится 20 августа 2026 года в Белостоке на стадионе «Мейски» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.