Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ягеллония» – «Иберия 1999»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

19 августа 2026 9:01
Ягеллония - Иберия 1999
20 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Ягеллонии» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч плей-офф Лиги Европы между польской «Ягеллонией» и грузинской «Иберией 1999» пройдет 20 августа в Белостоке на стадионе «Мейски». Хозяева подходят к решающему противостоянию в отличной форме – они не проигрывают в 14 из 16 последних матчей и забивают в восьми из десяти встреч, тогда как гости также демонстрируют неплохую результативность, но испытывают серьезные проблемы в обороне, пропуская в 10 из 12 последних матчей. Команды встречаются впервые, и для обеих этот матч – шаг к групповому этапу Лиги Европы. Кто же сумеет сделать первый шаг к успеху – хозяева, которые полагаются на поддержку трибун и стабильность, или гости, которые делают ставку на атакующий футбол?

Кто победит в матче

В пользу «Ягеллонии» говорит их впечатляющая стабильность и опыт еврокубковых матчей. Польский клуб не проигрывает в 14 из 16 последних матчей, забивает в восьми из десяти встреч, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола и пропускает 1,00 гола. В предыдущем раунде квалификации «Ягеллония» успешно прошла шотландский «Рейнджерс» (2-1 дома и 1-1 на выезде), что подтверждает ее умение играть против серьезных соперников. В чемпионате Польши команда также выглядит уверенно, несмотря на недавнее поражение от «Видзева» (0-2). Однако стоит отметить, что «Ягеллония» пропускает в четырех последних матчах, что может дать шанс «Иберии» на гол. Домашняя поддержка и статус фаворита дают хозяевам преимущество, но их оборона небезупречна.

«Иберия 1999» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – в среднем за последние пять игр грузинский клуб забивает 1,80 гола, что выше показателей хозяев. Однако защита гостей выглядит крайне уязвимой – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В квалификации Лиги Европы «Иберия» уверенно прошла североирландский «Ларн» (2-1 и 0-0), а в чемпионате Грузии показывает нестабильные результаты. В очных встречах команды ранее не пересекались, что лишает их возможности опереться на исторические результаты, но опыт игры в еврокубках у грузинского клуба меньше, чем у «Ягеллонии».

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Ягеллония» имеет преимущество в стабильности и опыте, а также играет на своем поле. «Иберия» опасна в атаке, но ее оборона слишком уязвима, чтобы сдержать давление хозяев. Учитывая эти факторы, «Ягеллония» выглядит фаворитом, хотя гости способны забить.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Ягеллонии» впечатляет – 14 матчей без поражений из 16 и успешный проход «Рейнджерса» в предыдущем раунде. «Иберия» же, несмотря на атакующий потенциал, имеет серьезные проблемы в обороне, пропуская в 10 из 12 последних матчей. Учитывая разницу в классе и опыте, польский клуб является фаворитом.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
6
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
0.5
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Ягеллония
4 : 0
20.08.2026
Иберия 1999
Лига Европы, 4 раунд
Иберия 1999
1 : 2
27.08.2026
Ягеллония
Лига Европы, 4 раунд
Ягеллония
4 : 0
20.08.2026
Иберия 1999

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Гильерме Монтойя
ЦЗ
10
Джереми Агбонифо
ЛВ
6
Тарас Романчук
ОП
19
Андерс Клинге
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
11
Хесус Имас
АП
7
Каетан Шмит
ЛФ
99
Ник Прелец
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Иберия 1999
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЛЗ
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
6
Николоз Дадиани
ЦП
8
Бакар Кардава
ЦП
19
Ника Сихарулашвили
АП
10
Звиад Начкебия
ЛФ
17
S. Ende
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ЦФ
Ягеллония
1
Michał Perchel
ВР
61
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
80
Zachary Zalewski
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
9
Dimitris Rallis
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
30
O. Sow
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Иберия 1999
1
Tornike Megrelishvili
ВР
22
Sebastián Figueredo
ЦЗ
30
N. Bochorishvili
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
23
Эльдар Гулиев
ЦП
35
Saba Avdoevi
ЦП
32
Davit Gogilashvili
ЦП
9
Амиран Дзагания
ЦФ
29
L. Chikhladze
ЦФ
3-1-2-2-2
50
Абрамович
5
Виталь
4
Кобаяси
23
Монтойя
6
Романчук
19
Клинге
15
Войтушек
10
Агбонифо
11
Имас
7
Шмит
99
Прелец
4-2-1-3
31
Макаридзе
5
Джинджолава
4
Селимович
25
Амисулашвили
40
Кобуладзе
6
Дадиани
8
Кардава
19
Сихарулашвили
14
Абдуллахи Альхассан
17
10
Начкебия
7
Шмит
27
Консейсау
27
Консейсау
7
Шмит
11
Имас
21
Лосано
21
Лосано
11
Имас
99
Прелец
17
17
99
Прелец
10
Агбонифо
30
30
10
Агбонифо
40
Кобуладзе
22
22
40
Кобуладзе
25
Амисулашвили
30
30
25
Амисулашвили
14
Абдуллахи Альхассан
27
Куция
27
Куция
14
Абдуллахи Альхассан
6
Дадиани
23
Гулиев
23
Гулиев
6
Дадиани
17
9
Дзагания
9
Дзагания
17
Остались в запасе
Ягеллония
Иберия 1999
1
Michał Perchel
ВР
61
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
80
Zachary Zalewski
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
9
Dimitris Rallis
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
1
Tornike Megrelishvili
ВР
35
Saba Avdoevi
ЦП
32
Davit Gogilashvili
ЦП
29
L. Chikhladze
ЦФ
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
61
Bartlomiej Krasiewicz
ЦЗ
80
Zachary Zalewski
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
9
Dimitris Rallis
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Остались в запасе
1
Tornike Megrelishvili
ВР
35
Saba Avdoevi
ЦП
32
Davit Gogilashvili
ЦП
29
L. Chikhladze
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Ягеллонии» с разницей минимум в два мяча. Хозяева находятся в отличной форме (14 матчей без поражений из 16), имеют опыт успешных выступлений в еврокубках и играют на своем поле. Гости, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и уступают в классе. Ожидаем, что «Ягеллония» продолжит свою победную серию в еврокубках и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Ягеллонии» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Ягеллонией» и «Иберией 1999» состоится 20 августа 2026 года в Белостоке на стадионе «Мейски» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Ягеллония» – «Иберия 1999»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

2.00
Победа «Ягеллонии» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Лига Европы Иберия 1999 Ягеллония
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+